Хватит глотать таблетки: яблочный уксус заменит половину аптечки – вот как его применять

Яблочный уксус регулирует уровень сахара и снижает вес – данные исследования

Яблоко в день — и врача не надо, так гласит поговорка. Но верно ли это для яблочного уксуса? Давайте разбираться!

Фото: Openverse by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яблочный уксус

Яблочный уксус известен как натуральное средство для лечения уже несколько тысячелетий. Например, Гиппократ, знаменитый древнегреческий врач, рекомендовал его для лечения кашля и простуды. Во время чумы 1348 года итальянский врач Томмазо дель Гарбо использовал уксус для мытья рук, лица и рта, чтобы предотвратить заражение. Современные исследования подтверждают его полезные свойства. Давайте разберёмся, в чём они заключаются.

Как яблочный уксус воздействует на организм?

Снижает скачки уровня сахара в крови. Исследование 2004 года показало, что употребление яблочного уксуса перед приёмом высокоуглеводной пищи может снизить скачки сахара в крови на 20-34%. Уксусная кислота замедляет усвоение углеводов, предотвращая резкие изменения уровня сахара. Улучшает чувствительность к инсулину. Другое исследование показало, что яблочный уксус может повысить чувствительность к инсулину на 19-34%. Это помогает клеткам лучше перерабатывать сахар после приёма пищи, особенно важно для диабетиков и людей с преддиабетом. Замедляет опорожнение желудка. Яблочный уксус замедляет процесс переваривания пищи, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Однако это может вызывать дискомфорт у людей с проблемами пищеварения. Может снижать аппетит и способствовать похудению. Исследование показало, что люди, употреблявшие яблочный уксус, потребляли меньше калорий и дольше чувствовали себя сытыми. Это связано с воздействием уксусной кислоты на гормоны, регулирующие аппетит.

Недавнее исследование подтвердило, что ежедневное употребление яблочного уксуса в течение 12 недель привело к снижению веса, уровня сахара, триглицеридов и холестерина у взрослых и подростков с избыточным весом, сообщает origo.hu.

Какой яблочный уксус выбрать?

Не все уксусы одинаковы! Если вы хотите использовать его полезные свойства, обратите внимание на следующие моменты:

Нефильтрованный яблочный уксус — лучший выбор. Он сохраняет ценные ферменты и пробиотики, которые поддерживают пищеварение.

Он сохраняет ценные ферменты и пробиотики, которые поддерживают пищеварение. Избегайте пастеризованных версий. Пастеризация уничтожает полезные бактерии и ферменты.

Пастеризация уничтожает полезные бактерии и ферменты. Без добавленного сахара или красителей. Внимательно читайте список ингредиентов.

Внимательно читайте список ингредиентов. Стеклянная упаковка. Уксус может выщелачивать вредные вещества из пластика.

Как употреблять яблочный уксус?

Для регулирования уровня сахара в крови можно использовать следующие методы:

Перед едой : смешайте 1-2 столовые ложки уксуса со стаканом воды и выпейте за 10-30 минут до еды.

: смешайте 1-2 столовые ложки уксуса со стаканом воды и выпейте за 10-30 минут до еды. В салатах: используйте его в качестве заправки.

используйте его в качестве заправки. Не пейте натощак: уксус может раздражать желудок.

уксус может раздражать желудок. Разбавляйте: концентрированный уксус может повредить зубную эмаль.

концентрированный уксус может повредить зубную эмаль. Проконсультируйтесь с врачом: если вы принимаете лекарства, это может повлиять на их действие.

если вы принимаете лекарства, это может повлиять на их действие. Чрезмерное употребление: может вызвать дефицит калия и проблемы с пищеварением.

Употребляйте яблочный уксус осознанно, учитывая возможные побочные эффекты и разбавление. При сомнениях проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.



