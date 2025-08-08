Микропластик: тихий убийца здоровья – скрытая угроза в каждом глотке

Учёные из Имперского колледжа Лондона обнаружили микропластик в грудном молоке, лёгких, мышцах и мозге

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микропластик, мельчайшие частицы пластика размером менее 5 миллиметров, стал невидимым, но повсеместным спутником человека. Он обнаруживается в самых неожиданных местах: в слюне, крови, грудном молоке, легких, костях, мышцах и мозге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микропластик в чайных пакетиках

В 2025 году в лондонской лаборатории прошел уникальный эксперимент. Восемь добровольцев выпили раствор с микропластиком под наблюдением ученых. Это исследование, проведенное Стефани Райт из Имперского колледжа Лондона, показало, что мы ежедневно подвергаемся воздействию микропластика через еду, напитки и даже воздух, сообщает BBС.

Опасность микропластика

Хотя прямой связи с заболеваниями пока не установлено, ученые все больше убеждаются в долгосрочном вреде микропластика. Он может ослаблять иммунную систему, ускорять старение организма, вызывать воспаления и даже способствовать развитию опухолей.

Сейчас исследователи стремятся определить безопасные уровни микропластика и разработать более экологичные альтернативы, чтобы снизить риски для здоровья.

Уточнения

Микропла́стик — мелкие частицы пластмасс.

