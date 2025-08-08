Микропластик: тихий убийца здоровья – скрытая угроза в каждом глотке

Микропластик, мельчайшие частицы пластика размером менее 5 миллиметров, стал невидимым, но повсеместным спутником человека. Он обнаруживается в самых неожиданных местах: в слюне, крови, грудном молоке, легких, костях, мышцах и мозге.
В 2025 году в лондонской лаборатории прошел уникальный эксперимент. Восемь добровольцев выпили раствор с микропластиком под наблюдением ученых. Это исследование, проведенное Стефани Райт из Имперского колледжа Лондона, показало, что мы ежедневно подвергаемся воздействию микропластика через еду, напитки и даже воздух, сообщает BBС.
Хотя прямой связи с заболеваниями пока не установлено, ученые все больше убеждаются в долгосрочном вреде микропластика. Он может ослаблять иммунную систему, ускорять старение организма, вызывать воспаления и даже способствовать развитию опухолей.
Сейчас исследователи стремятся определить безопасные уровни микропластика и разработать более экологичные альтернативы, чтобы снизить риски для здоровья.
Микропла́стик — мелкие частицы пластмасс.
