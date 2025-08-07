Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опубликован тест-драйв Volkswagen Passat Pro B9 для китайского рынка
Марк Эйдельштейн рассказал Vogue о своём опыте лечения в Китае и отношениях с репетитором
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов
Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год
New York Post: блогерша из Ливана борется с пищевыми отходами, но сталкивается с критикой

Пьёшь смузи и бегаешь, а выглядишь на 10 лет старше? Всё портят эти 5 полезных привычек

Смузи, перекусы и кардиотренировки без силовых упражнений ускоряют старение — онколог Майкл Хантер
3:13
Здоровье

Мы привыкли считать, что здоровый образ жизни включает в себя правильное питание, регулярные тренировки и заботу о себе. Однако, как показывают исследования, некоторые привычки, которые мы считаем полезными, могут на самом деле ускорять старение организма.

Летний смузи с ревенем и диким мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летний смузи с ревенем и диким мёдом

На платформе Medium онколог Майкл Хантер рассказывает о пяти таких привычках, которые могут негативно влиять на ваше здоровье.

Утренний смузи: не так полезен, как кажется

Смузи — это популярный способ начать день. Он содержит фрукты, миндальное молоко и белок, что делает его питательным и вкусным. Однако есть и минусы. Когда фрукты измельчаются, их клетчатка разрушается, и глюкоза быстро попадает в кровь, вызывая резкий скачок уровня сахара. Это может привести к усталости и преждевременному старению. Чтобы избежать этого, попробуйте заменить смузи на цельные фрукты в сочетании с небольшим количеством белка и полезных жиров, таких как йогурт или яйца.

Кардиотренировки без силовых упражнений: ловушка для выносливости

Кардиотренировки, такие как бег или ходьба, полезны для сердца. Однако без силовых упражнений ваше тело может начать терять мышечную массу, особенно после 30 лет. Это может замедлить метаболизм, вызвать перепады настроения и сделать вас более подверженным старению. Чтобы сохранить мышечную массу и улучшить общее состояние, включите в свой режим 2-3 силовые тренировки в неделю.

Низкожировая диета: не всегда то, что нужно

Раньше считалось, что жир делает вас толстым. Однако современные исследования показывают, что полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи, необходимы для поддержания гормонального баланса, усвоения витаминов и борьбы с воспалениями. Если вы придерживаетесь низкожировой диеты, убедитесь, что вы получаете достаточное количество качественных жиров. Избегайте чрезмерно обработанных продуктов и отдавайте предпочтение натуральным и сбалансированным источникам жиров.

Частые перекусы: постоянный голод — не выход

Частые перекусы могут показаться хорошей идеей для поддержания метаболизма. Однако они не дают вашему организму времени на активацию аутофагии — естественного процесса "очистки" клеток, который связан с долголетием. Чтобы избежать этого, ограничьте количество приёмов пищи до 2-3 раз в день и дайте своему организму время на восстановление.

Расслабление без стресса: не всегда полезно

Расслабляющие процедуры, такие как ванна или чтение книги, могут помочь снять стресс. Однако настоящая устойчивость формируется благодаря лёгким дозам контролируемого стресса. Это может быть воздействие холода, физические нагрузки или дыхательные упражнения. Такие нагрузки "тренируют" нервную и иммунную системы, делая вас более устойчивыми к стрессам и заболеваниям.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
РИА Новости: ошибка с банковским переводом сорвала поставки дронов для ВСУ в Сумскую область
Кортизоловый коктейль: эксперты о пользе и вреде популярного напитка
Toyota несёт миллиардные убытки из-за импортных тарифов США
Фитнес-тренер предупредил о скрытой опасности тренировок летом
Астрономы: настой из крапивы и мокрицы ускоряет рост растений
Адвокат Наумов рассказал, где нельзя мыть машины
Неправильное расстояние до руля увеличивает риск травм при срабатывании подушки
Отели Коста-Бланки вводят правила против раннего бронирования лежаков — "Турпром"
Креативный кластер "Квартал труда" в Якутске предназначен для архитекторов и художников — основатель Мария Скрябина
Агата Муцениеце ушла в декрет после съёмок в сериале Химкинские ведьмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.