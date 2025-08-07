Пьёшь смузи и бегаешь, а выглядишь на 10 лет старше? Всё портят эти 5 полезных привычек

Смузи, перекусы и кардиотренировки без силовых упражнений ускоряют старение — онколог Майкл Хантер

Мы привыкли считать, что здоровый образ жизни включает в себя правильное питание, регулярные тренировки и заботу о себе. Однако, как показывают исследования, некоторые привычки, которые мы считаем полезными, могут на самом деле ускорять старение организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летний смузи с ревенем и диким мёдом

На платформе Medium онколог Майкл Хантер рассказывает о пяти таких привычках, которые могут негативно влиять на ваше здоровье.

Утренний смузи: не так полезен, как кажется

Смузи — это популярный способ начать день. Он содержит фрукты, миндальное молоко и белок, что делает его питательным и вкусным. Однако есть и минусы. Когда фрукты измельчаются, их клетчатка разрушается, и глюкоза быстро попадает в кровь, вызывая резкий скачок уровня сахара. Это может привести к усталости и преждевременному старению. Чтобы избежать этого, попробуйте заменить смузи на цельные фрукты в сочетании с небольшим количеством белка и полезных жиров, таких как йогурт или яйца.

Кардиотренировки без силовых упражнений: ловушка для выносливости

Кардиотренировки, такие как бег или ходьба, полезны для сердца. Однако без силовых упражнений ваше тело может начать терять мышечную массу, особенно после 30 лет. Это может замедлить метаболизм, вызвать перепады настроения и сделать вас более подверженным старению. Чтобы сохранить мышечную массу и улучшить общее состояние, включите в свой режим 2-3 силовые тренировки в неделю.

Низкожировая диета: не всегда то, что нужно

Раньше считалось, что жир делает вас толстым. Однако современные исследования показывают, что полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи, необходимы для поддержания гормонального баланса, усвоения витаминов и борьбы с воспалениями. Если вы придерживаетесь низкожировой диеты, убедитесь, что вы получаете достаточное количество качественных жиров. Избегайте чрезмерно обработанных продуктов и отдавайте предпочтение натуральным и сбалансированным источникам жиров.

Частые перекусы: постоянный голод — не выход

Частые перекусы могут показаться хорошей идеей для поддержания метаболизма. Однако они не дают вашему организму времени на активацию аутофагии — естественного процесса "очистки" клеток, который связан с долголетием. Чтобы избежать этого, ограничьте количество приёмов пищи до 2-3 раз в день и дайте своему организму время на восстановление.

Расслабление без стресса: не всегда полезно

Расслабляющие процедуры, такие как ванна или чтение книги, могут помочь снять стресс. Однако настоящая устойчивость формируется благодаря лёгким дозам контролируемого стресса. Это может быть воздействие холода, физические нагрузки или дыхательные упражнения. Такие нагрузки "тренируют" нервную и иммунную системы, делая вас более устойчивыми к стрессам и заболеваниям.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



