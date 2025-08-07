5 ингредиентов для похудения и спокойствия: правда о вирусном напитке из TikTok

Кортизоловый коктейль: эксперты о пользе и вреде популярного напитка

В интернете набирает популярность напиток, который, как утверждают, помогает похудеть, снижает стресс, улучшает настроение и сон. Его активно обсуждают в TikTok и других социальных сетях. Однако, по мнению экспертов, не стоит возлагать на этот коктейль слишком большие надежды.

Что входит в состав?

В состав этого напитка входят кокосовая вода, апельсиновый и лимонный соки, порошок магния, соль и газированная вода. Коктейль выглядит аппетитно и привлекательно, но его реальная польза вызывает вопросы.

Мнение экспертов

Доктор Дарио Маццонелло, биолог-диетолог, отмечает, что в напитке есть полезные компоненты: витамин С из апельсинов и лимонов, электролиты из кокосовой воды и магний, который способствует расслаблению и улучшению качества сна. Однако добавление соли в коктейль не рекомендуется, так как большинство людей получают достаточное количество соли из своего рациона, цитирует доктора ilfattoquotidiano.it.

Почему не стоит ждать чудес?

На сегодняшний день нет научных доказательств того, что этот напиток эффективно снижает уровень кортизола — гормона стресса. Кортизол играет важную роль в организме, помогая нам просыпаться и оставаться активными. Однако избыток кортизола может негативно сказаться на здоровье.

Как действительно справиться со стрессом?

Для снижения уровня стресса важно правильно планировать своё время, уделять внимание сну и заниматься физической активностью. Не стоит полагаться на то, что какой-либо напиток или продукт полностью устранит стресс.

Этот "кортизоловый коктейль" может быть полезен для утоления жажды и восполнения электролитов, но не стоит ожидать от него магического эффекта в борьбе с лишним весом или стрессом. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия необходимо вести здоровый образ жизни, заботиться о своём питании и уделять внимание психологическому благополучию.

