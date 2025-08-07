Смертельная угроза в тени: почему комары – самые опасные убийцы на планете

В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo

4:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Комары представляют серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая более 700 000 смертей ежегодно. Это делает их самыми опасными животными в мире. В Италии также существует риск заражения такими заболеваниями, как лихорадка денге, чикунгунья и лихорадка Западного Нила.

Фото: Wikimedia Commons by Jedesto is licensed under Public domain комар, Culex pipiens

Несмотря на свои небольшие размеры и почти незаметное присутствие, комары являются переносчиками опасных инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комары ежегодно становятся причиной смерти более 700 000 человек, что значительно превышает показатели для других животных. Например, змеи убивают около 100 000 человек в год, собаки (из-за бешенства) — около 35 000, а акулы — всего около 10 000.

Почему комары так опасны?

Fnomceo, Национальная федерация медицинских ассоциаций, выделяет несколько факторов, которые делают комаров столь опасными:

Широкое распространение: комары обитают почти во всех климатических зонах, кроме полярных.

комары обитают почти во всех климатических зонах, кроме полярных. Высокая скорость размножения : даже небольшой водоем может стать идеальным местом для размножения этих насекомых.

: даже небольшой водоем может стать идеальным местом для размножения этих насекомых. Эффективность в передаче заболеваний : самки комаров питаются кровью для откладывания яиц и могут укусить нескольких человек за один день, что способствует распространению инфекций.

: самки комаров питаются кровью для откладывания яиц и могут укусить нескольких человек за один день, что способствует распространению инфекций. Отсутствие специфического лечения: многие заболевания, передаваемые комарами, такие как лихорадка денге, Зика и лихорадка Западного Нила, не имеют эффективных методов лечения, что может привести к серьезным осложнениям.

Риски в Италии: от тигрового комара до лихорадки Западного Нила

Хотя малярия была полностью ликвидирована в Италии в 1950-х годах, риск заражения другими опасными инфекциями все еще существует, пишет ilfattoquotidiano.it. В стране встречаются два основных вида комаров, которые могут представлять угрозу:

Тигровый комар (Aedes albopictus) , активный в дневное время, является переносчиком вирусов чикунгунья, денге и Зика.

, активный в дневное время, является переносчиком вирусов чикунгунья, денге и Зика. Обыкновенный комар (Culex), который активен ночью, является основным переносчиком вируса Западного Нила.

Эксперты Fnomceo подчеркивают, что распространение заболеваний, передаваемых комарами, в Италии является серьезной проблемой, требующей постоянного контроля и профилактических мер.

Как защититься от комаров: советы врачей

Чтобы снизить риск укусов комаров и предотвратить передачу заболеваний, ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют следующие меры:

Используйте репелленты: выбирайте средства, содержащие активные ингредиенты, такие как ДИТ, икаридин или IR3535. Важно соблюдать меры предосторожности и использовать репелленты только на коже, избегая их попадания на слизистые оболочки и открытые раны. Для младенцев до 6 месяцев рекомендуется использовать физическую защиту, например, противомоскитные сетки. Носите защитную одежду: длинные рукава и длинные брюки помогут защитить кожу от укусов, особенно в часы пик — на рассвете и на закате. Используйте противомоскитные сетки: размещайте сетки на окнах, детских кроватках и кроватях, чтобы предотвратить проникновение комаров в помещение. Удаляйте стоячую воду: регулярно очищайте и осушайте поддоны цветочных горшков, стоки и другие емкости на открытом воздухе, чтобы предотвратить размножение личинок комаров. Узнайте о вакцинации: если вы планируете поездку в регионы с высоким риском заражения определенными инфекциями, узнайте о возможности вакцинации и проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

