Тревожный звоночек: эти признаки указывают на острую нехватку витамина D – проверьте себя

Болят кости и одолела усталость? Проверьте уровень витамина D – инструкция

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D — ключевой элемент для здоровья костей, иммунной системы и настроения. Его недостаток может привести к серьезным проблемам. В статье рассказываем, как выявить дефицит и справиться с ним.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Симптомы дефицита витамина D

Постоянная усталость и слабость.

Боли в костях и суставах.

Перепады настроения, включая депрессию.

Риск развития остеопороза.

Для диагностики рекомендуется сдать анализ крови.

Как получить витамин D?

Солнце — естественный источник витамина D. Достаточно 15-30 минут на солнце ежедневно (в безопасные часы, например, до 10:00 и после 16:00).

Продукты, богатые витамином D

Жирная рыба (лосось, сардины).

Яичные желтки.

Некоторые грибы (например, опята-попугаи).

Обогащенные молочные продукты.

Когда нужны добавки?

При недостатке витамина D врач может назначить прием добавок. Обычно дозировка составляет 1000-2000 МЕ в день. Важно не превышать рекомендуемую норму, чтобы избежать токсичности, уточняет correiobraziliense.com.br.

Образ жизни и витамин D

Малоподвижный образ жизни снижает выработку витамина D. Прогулки на свежем воздухе улучшают самочувствие и способствуют синтезу витамина.

Хронический стресс влияет на усвоение питательных веществ. Для снижения его уровня можно использовать методы релаксации.

Почему важно контролировать уровень витамина D?

Анализ крови поможет определить уровень витамина D. Если он ниже 30 нг/мл, это указывает на дефицит. Регулярные медицинские осмотры особенно важны для людей с остеопорозом в семье.

Как укрепить здоровье с помощью витамина D?

Ограниченное пребывание на солнце: достаточно 15-30 минут в день.

достаточно 15-30 минут в день. Правильное питание: включение рыбы, грибов и обогащённых витамином D продуктов.

включение рыбы, грибов и обогащённых витамином D продуктов. Консультация с врачом: регулярные осмотры помогут поддерживать оптимальный уровень витамина D.

Восполнение дефицита витамина D улучшает общее самочувствие, укрепляет кости и повышает настроение. Начните с контроля уровня и примите меры для его поддержания.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

