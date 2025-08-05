Тревожный звоночек: эти признаки указывают на острую нехватку витамина D – проверьте себя

Витамин D — ключевой элемент для здоровья костей, иммунной системы и настроения. Его недостаток может привести к серьезным проблемам. В статье рассказываем, как выявить дефицит и справиться с ним.
Для диагностики рекомендуется сдать анализ крови.
Солнце — естественный источник витамина D. Достаточно 15-30 минут на солнце ежедневно (в безопасные часы, например, до 10:00 и после 16:00).
При недостатке витамина D врач может назначить прием добавок. Обычно дозировка составляет 1000-2000 МЕ в день. Важно не превышать рекомендуемую норму, чтобы избежать токсичности, уточняет correiobraziliense.com.br.
Малоподвижный образ жизни снижает выработку витамина D. Прогулки на свежем воздухе улучшают самочувствие и способствуют синтезу витамина.
Хронический стресс влияет на усвоение питательных веществ. Для снижения его уровня можно использовать методы релаксации.
Анализ крови поможет определить уровень витамина D. Если он ниже 30 нг/мл, это указывает на дефицит. Регулярные медицинские осмотры особенно важны для людей с остеопорозом в семье.
Восполнение дефицита витамина D улучшает общее самочувствие, укрепляет кости и повышает настроение. Начните с контроля уровня и примите меры для его поддержания.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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