Один продукт — семь бонусов: почему семена чиа стали суперзвездой правильного питания

Похудение без голода и поддержка сердца: чем полезны семена чиа

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы семена чиа стали популярным продуктом благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Эти маленькие семена богаты омега-3 жирными кислотами, белком, кальцием и витаминами группы B, что делает их отличным дополнением к рациону.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Регулярное употребление чиа улучшает работу сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта, помогает бороться с запорами и способствует снижению веса. Благодаря высокому содержанию клетчатки, семена создают ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и избегать переедания.

Универсальность чиа

Чиа — это универсальный продукт, который можно использовать в самых разных блюдах. Он прекрасно подходит как для сладких, так и для соленых рецептов, обогащая их питательными веществами без изменения вкуса. Популярный десерт — пудинг из чиа с добавлением свежих фруктов.

Как включить чиа в рацион?

Добавить чиа в ежедневный рацион очень просто. Семена можно смешивать с йогуртами, смузи, супами и хлебом, использовать в качестве хрустящей добавки к салатам или тапиоке. Их способность впитывать жидкость и образовывать гель обеспечивает длительное чувство сытости, что важно для поддержания баланса между приемами пищи.

Чиа и похудение

Семена чиа часто включаются в диеты для похудения благодаря своим питательным свойствам. Клетчатка в их составе замедляет пищеварение, что помогает дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит. Омега-3 жирные кислоты также способствуют снижению воспалительных процессов и улучшению обмена веществ, что важно для успешного похудения.

Другие преимущества чиа

Помимо улучшения пищеварения и контроля веса, чиа поддерживает здоровье костей благодаря высокому содержанию кальция. Омега-3 кислоты, содержащиеся в семенах, полезны для мозга и сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для веганов и вегетарианцев чиа является отличным источником растительного белка, сообщает correiobraziliense.com.br.

Включение чиа в рацион значительно повышает потребление необходимых питательных веществ. Однако важно помнить о мере, чтобы избежать дискомфорта в желудке. Чиа — это суперпродукт, который помогает поддерживать здоровье и благополучие, что делает его незаменимым элементом здорового питания.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

