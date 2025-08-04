Печаль уходит на 22% быстрее — если есть то, что раньше считалось просто десертом

Один апельсин в день может снизить риск депрессии — исследование Гарварда

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание важно не только для физического, но и для психического здоровья. Употребление определённых фруктов, таких как цитрусовые, может снизить риск развития депрессии. Как именно это работает? Давайте разберёмся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсины

Связь питания и депрессии

Учёные выяснили, что состояние кишечника тесно связано с риском депрессии. Исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты может снизить риск депрессии на 35%. Однако конкретные продукты, влияющие на психическое здоровье, пока изучены недостаточно.

Цитрусовые и кишечный микробиом

Учёные предполагают, что цитрусовые могут быть особенно полезны для профилактики депрессии. Они утверждают, что кишечный микробиом влияет на развитие психических заболеваний. Поэтому исследователи решили выяснить, как цитрусовые влияют на кишечную микрофлору и, следовательно, на риск депрессии.

Масштабное исследование

Для этого они проанализировали данные более 32 000 человек. Участники заполняли анкеты о своём образе жизни и здоровье каждые два года. Особое внимание уделялось их пищевым привычкам и случаям депрессии.

Результаты исследования

Оказалось, что у людей, которые ели больше всего цитрусовых, риск депрессии был на 22% ниже по сравнению с теми, кто употреблял их редко. При этом другие фрукты и овощи не показали такого эффекта, сообщается в журнале BMC.

Ведущий исследователь Раадж Мехта из Гарвардской медицинской школы отметил, что результаты показывают, что именно цитрусовые обладают защитным эффектом. Он также подчеркнул, что для полного понимания роли цитрусовых в психическом здоровье необходимы дополнительные исследования.

Почему цитрусовые полезны

Учёные считают, что положительный эффект цитрусовых связан с их влиянием на кишечный микробиом. Употребление цитрусовых увеличивает количество полезных бактерий, таких как Faecalibacterium prausnitzii. Эти бактерии ранее связывали с профилактикой депрессии.

Сколько цитрусовых нужно есть

Исследователи полагают, что одного апельсина среднего размера в день достаточно для получения защитного эффекта. Однако это лишь предварительные выводы, и для окончательных рекомендаций требуются дополнительные исследования.

Таким образом, хотя результаты обнадеживают, важно помнить, что они требуют дальнейшего изучения. Тем не менее, исследование открывает новые перспективы в лечении депрессии с помощью питания.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



