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Рак отступает: этот напиток — ваш секретный щит для кишечника

Уникальный напиток против рака: выбираем натуральную защиту для кишечника
1:11
Здоровье

Всё больше доказательств того, что существуют натуральные средства, которые могут помочь предотвратить рак. Здоровый образ жизни играет важную роль в профилактике рака толстой кишки, но некоторые напитки также могут быть полезны.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Многие люди предпочитают молоко, другие — зелёный чай. Последние исследования показывают, что оба этих напитка действительно могут способствовать защите кишечника. Кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Антиоксиданты зелёного чая, особенно полифенолы, обладают противовоспалительным и защитным действием на клетки.

Регулярное употребление зелёного чая не является чудодейственным средством, но это профилактическая стратегия, основанная на рекомендациях врачей. По словам диетолога, натуральный йогурт и кефир также могут быть полезными, особенно если в рационе присутствуют ферментированные овощи.

Кроме того, зелёный чай может быть эффективным в профилактике не только рака толстой кишки, но и других видов рака, сообщает Sonline.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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