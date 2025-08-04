Рак отступает: этот напиток — ваш секретный щит для кишечника

Уникальный напиток против рака: выбираем натуральную защиту для кишечника

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всё больше доказательств того, что существуют натуральные средства, которые могут помочь предотвратить рак. Здоровый образ жизни играет важную роль в профилактике рака толстой кишки, но некоторые напитки также могут быть полезны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Многие люди предпочитают молоко, другие — зелёный чай. Последние исследования показывают, что оба этих напитка действительно могут способствовать защите кишечника. Кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Антиоксиданты зелёного чая, особенно полифенолы, обладают противовоспалительным и защитным действием на клетки.

Регулярное употребление зелёного чая не является чудодейственным средством, но это профилактическая стратегия, основанная на рекомендациях врачей. По словам диетолога, натуральный йогурт и кефир также могут быть полезными, особенно если в рационе присутствуют ферментированные овощи.

Кроме того, зелёный чай может быть эффективным в профилактике не только рака толстой кишки, но и других видов рака, сообщает Sonline.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).



