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Болят суставы? 4 шага к свободе движения без таблеток

Артрит коленного сустава: 4 простых способа облегчить боль и восстановить подвижность
3:03
Здоровье

Артрит — одно из самых частых заболеваний суставов, особенно коленных и тазобедренных. При своевременной профилактике и целенаправленном лечении можно уменьшить боль и сохранить суставы в хорошем состоянии.

Женщина в бассейне
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в бассейне

Возможность двигаться без ограничений и боли зависит от состояния хряща. Здоровый хрящ защищает кости, смягчая нагрузки и предотвращая их трение. Он обеспечивает подвижность суставов на протяжении всей жизни, если за ним правильно ухаживать.

Почему женщины чаще страдают от износа суставов?

В Германии, по оценкам экспертов, от пяти до двенадцати миллионов человек страдают остеоартритом, и среди них больше женщин, чем мужчин. Первые симптомы, такие как утренняя скованность, обычно появляются в возрасте от 45 до 65 лет.

Около 80% людей старше 65 лет имеют признаки износа суставов. С возрастом структуры опорно-двигательного аппарата подвергаются износу, а сложные системы суставов подвержены повреждениям. Травмы и воспаления могут нарушать питание хряща, что приводит к его износу, пишет origo.hu.

Как справиться с износом суставов?

При болях, связанных с износом суставов, полезны физические упражнения, физиотерапия, холодные и тёплые процедуры, творожные компрессы или индивидуальные ортопедические стельки. При активном воспалении суставов может применяться электростимуляция.

Также могут быть эффективны инъекции гиалуроновой кислоты или собственной крови в поражённый сустав, а также гирудотерапия. Хотя эти методы не всегда включены в официальные рекомендации, они могут быть полезны до хирургического вмешательства.

Что вы можете сделать самостоятельно?

Остеоартрит неизлечим, но можно замедлить его развитие и облегчить симптомы. Важно выявить причины и усугубляющие факторы, а затем скорректировать образ жизни:

  1. Снизить нагрузку на суставы за счёт снижения веса.
  2. Носить удобную и качественную обувь.
  3. Избегать видов спорта, которые сильно нагружают суставы.
  4. Увеличить физическую активность, если она недостаточна.

Движение — залог здоровья суставов

Физические упражнения — ключевой элемент в борьбе с остеоартритом. Умеренные нагрузки улучшают питание хряща и обладают противовоспалительным эффектом.

Рекомендуется заниматься ходьбой, ездой на велосипеде или плаванием — видами спорта, которые не нагружают суставы. Даже 20 минут физической активности могут быть полезны. Силовые тренировки укрепляют мышцы, а растяжка сохраняет подвижность суставов.

Правильные тренировки не только предотвращают износ суставов, но и помогают при уже развившемся остеоартрите.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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