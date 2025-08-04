Болят суставы? 4 шага к свободе движения без таблеток

Артрит — одно из самых частых заболеваний суставов, особенно коленных и тазобедренных. При своевременной профилактике и целенаправленном лечении можно уменьшить боль и сохранить суставы в хорошем состоянии.
Возможность двигаться без ограничений и боли зависит от состояния хряща. Здоровый хрящ защищает кости, смягчая нагрузки и предотвращая их трение. Он обеспечивает подвижность суставов на протяжении всей жизни, если за ним правильно ухаживать.
Почему женщины чаще страдают от износа суставов?
В Германии, по оценкам экспертов, от пяти до двенадцати миллионов человек страдают остеоартритом, и среди них больше женщин, чем мужчин. Первые симптомы, такие как утренняя скованность, обычно появляются в возрасте от 45 до 65 лет.
Около 80% людей старше 65 лет имеют признаки износа суставов. С возрастом структуры опорно-двигательного аппарата подвергаются износу, а сложные системы суставов подвержены повреждениям. Травмы и воспаления могут нарушать питание хряща, что приводит к его износу, пишет origo.hu.
Как справиться с износом суставов?
При болях, связанных с износом суставов, полезны физические упражнения, физиотерапия, холодные и тёплые процедуры, творожные компрессы или индивидуальные ортопедические стельки. При активном воспалении суставов может применяться электростимуляция.
Также могут быть эффективны инъекции гиалуроновой кислоты или собственной крови в поражённый сустав, а также гирудотерапия. Хотя эти методы не всегда включены в официальные рекомендации, они могут быть полезны до хирургического вмешательства.
Что вы можете сделать самостоятельно?
Остеоартрит неизлечим, но можно замедлить его развитие и облегчить симптомы. Важно выявить причины и усугубляющие факторы, а затем скорректировать образ жизни:
Движение — залог здоровья суставов
Физические упражнения — ключевой элемент в борьбе с остеоартритом. Умеренные нагрузки улучшают питание хряща и обладают противовоспалительным эффектом.
Рекомендуется заниматься ходьбой, ездой на велосипеде или плаванием — видами спорта, которые не нагружают суставы. Даже 20 минут физической активности могут быть полезны. Силовые тренировки укрепляют мышцы, а растяжка сохраняет подвижность суставов.
Правильные тренировки не только предотвращают износ суставов, но и помогают при уже развившемся остеоартрите.
Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.
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