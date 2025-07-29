Любимая помада может стать причиной хронического заболевания: пугающий факт дл всех женщин

Исследования показали, что регулярное использование макияжа может быть связано с повышением риска развития бронхиальной астмы у женщин.Фото: freepik.com is licensed under public domainКоричневая помада
Ученые обнаружили связь между использованием косметических средств, таких как губная помада, тени для век и тушь для ресниц, и увеличением случаев хронического респираторного заболевания, которое начинается в зрелом возрасте.
Рассмотренное исследование основывалось на данных почти 40 000 человек, собравших информацию за 12 лет. В анализе использовались данные об использовании 41 косметического продукта.
Результаты показали, что женщины, использующие накладные ногти, крем для кутикулы, румяна и помаду, имеют на 47% больше шансов столкнуться с астмой.
Использование помады и румян пять раз в неделю или чаще увеличивает риск астмы на 18%. В целом частое применение этих продуктов приводит к повышению риска заболевания на 19%, а при регулярном применении риск возрастает на 22%.
Эта связь не доказывает, что косметика непосредственно вызывает астму, но они предположили, что химические вещества в косметике могут влиять на организм. Некоторые компоненты ослабляют иммунную систему, в то время как такие вещества, как ПФА (полифторалкильные вещества), парабены, фталаты и фенолы, могут нарушать гормональный баланс.
Предыдущие исследования также показали, что воздействие химикатов, содержащихся в косметике, на ранних стадиях беременности может быть связано с повышенным риском развития астмы у ребёнка в будущем.
Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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