Любимая помада может стать причиной хронического заболевания: пугающий факт дл всех женщин

Ученые обнаружили связь между макияжем и развитием астмы у женщин

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показали, что регулярное использование макияжа может быть связано с повышением риска развития бронхиальной астмы у женщин. Фото: freepik.com is licensed under public domain Коричневая помада

Косметика и хронические респираторные заболевания

Ученые обнаружили связь между использованием косметических средств, таких как губная помада, тени для век и тушь для ресниц, и увеличением случаев хронического респираторного заболевания, которое начинается в зрелом возрасте.

Рассмотренное исследование основывалось на данных почти 40 000 человек, собравших информацию за 12 лет. В анализе использовались данные об использовании 41 косметического продукта.

Результаты показали, что женщины, использующие накладные ногти, крем для кутикулы, румяна и помаду, имеют на 47% больше шансов столкнуться с астмой.

Частота применения косметики и её влияние на здоровье

Использование помады и румян пять раз в неделю или чаще увеличивает риск астмы на 18%. В целом частое применение этих продуктов приводит к повышению риска заболевания на 19%, а при регулярном применении риск возрастает на 22%.

Эта связь не доказывает, что косметика непосредственно вызывает астму, но они предположили, что химические вещества в косметике могут влиять на организм. Некоторые компоненты ослабляют иммунную систему, в то время как такие вещества, как ПФА (полифторалкильные вещества), парабены, фталаты и фенолы, могут нарушать гормональный баланс.

Предыдущие исследования также показали, что воздействие химикатов, содержащихся в косметике, на ранних стадиях беременности может быть связано с повышенным риском развития астмы у ребёнка в будущем.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

