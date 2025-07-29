Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Лук нужно убирать в августе до дождей для сохранности урожая
Геологи из Стэнфорда исследовали 120 миллионов лет истории по разрезу реки Пил
Эпидемиолог Карань: клеща нужно извлечь и сдать на анализ как можно скорее
Ребристые свитеры с V-образным вырезом возвращаются в моду как ретро-стиль
Разрешение на жидкости свыше 100 мл в аэропортах Европы: что же поменялось
Hyundai Santa Fe признан самым надёжным семиместным кроссовером
Экспертное мнение: когда лучше есть бананы для максимальной пользы для организма
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья

Любимая помада может стать причиной хронического заболевания: пугающий факт дл всех женщин

Ученые обнаружили связь между макияжем и развитием астмы у женщин
1:52
Здоровье

Исследования показали, что регулярное использование макияжа может быть связано с повышением риска развития бронхиальной астмы у женщин.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Косметика и хронические респираторные заболевания

Ученые обнаружили связь между использованием косметических средств, таких как губная помада, тени для век и тушь для ресниц, и увеличением случаев хронического респираторного заболевания, которое начинается в зрелом возрасте.

Рассмотренное исследование основывалось на данных почти 40 000 человек, собравших информацию за 12 лет. В анализе использовались данные об использовании 41 косметического продукта.

Результаты показали, что женщины, использующие накладные ногти, крем для кутикулы, румяна и помаду, имеют на 47% больше шансов столкнуться с астмой.

Частота применения косметики и её влияние на здоровье

Использование помады и румян пять раз в неделю или чаще увеличивает риск астмы на 18%. В целом частое применение этих продуктов приводит к повышению риска заболевания на 19%, а при регулярном применении риск возрастает на 22%.

Эта связь не доказывает, что косметика непосредственно вызывает астму, но они предположили, что химические вещества в косметике могут влиять на организм. Некоторые компоненты ослабляют иммунную систему, в то время как такие вещества, как ПФА (полифторалкильные вещества), парабены, фталаты и фенолы, могут нарушать гормональный баланс.

Предыдущие исследования также показали, что воздействие химикатов, содержащихся в косметике, на ранних стадиях беременности может быть связано с повышенным риском развития астмы у ребёнка в будущем.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья
Ученые разработали универсальную вакцину против рака
Шура о своей жизни в Москве: как роботы-доставщики впечатлили его друзей
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Неправильная техника и слабость мышц живота вызывают боль в пояснице при упражнениях — тренеры
Юрист Харди: за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф до 20 тысяч рублей
Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
Перемещение между рейсами: как однодневное бронирование отеля улучшает путешествие
В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием
Геофизик Кристиан Мильке объяснил подъём почвы упругой реакцией на обезвоживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.