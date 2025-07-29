Новый удар по раку: что скрывает универсальная вакцина, которая меняет правила игры

Ученые разработали универсальную вакцину против рака

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из университета Флориды разработали экспериментальную мРНК-вакцину, которая может стать универсальным оружием против рака. В отличие от персонализированных вакцин, которые разрабатываются для каждой конкретной опухоли, эта вакцина активирует иммунитет, обучая его атаковать любые злокачественные клетки, включая те, которые раньше могли скрываться.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Что стоит за универсальной вакциной от рака

Универсальная вакцина отличается от персонализированных тем, что она готова к применению и направлена на мобилизацию общего иммунного ответа, а не только на специфическое лечение. Эта разработка представляет собой новый подход в противораковой терапии.

Вакцинирование с использованием этой вакцины — это не чудо-лекарство, а результат усовершенствования существующих методов, таких как иммунотерапия. Этот метод включает использование моноклональных антител, которые помогают иммунной системе распознавать и атаковать опухоль.

Стимуляция интерферона: повышение эффективности терапии

Исследования показывают, что если одновременно с моноклональными антителами вводить препараты, стимулирующие выработку интерферона, то эффективность терапии возрастает. МРНК-вакцины могут стать одним из таких препаратов, стимулируя иммунный ответ и повышая результативность лечения.

Хотя исследования на мышах показали обнадеживающие результаты, для людей эта схема может сработать иначе. Речь идет не о полном излечении, а о повышении эффективности существующих методов лечения рака.

Ожидается, что этот метод может быть эффективным для около 10% пациентов с солидными опухолями, такими как рак кишечника, груди и легких. Тем не менее, для того, чтобы технология стала массово доступной, потребуется много времени.

Проблемы внедрения и перспективы на будущее

Для эффективного применения этой технологии на людях потребуется наличие препаратов интерферона, которых в настоящее время на рынке крайне мало. Также потребуется сотрудничество различных фармкомпаний для проведения совместных испытаний.

На данный момент вакцины от рака, в том числе на основе мРНК, не доступны в свободной продаже. В России разрабатывается вакцина на основе этой технологии, но ее испытания еще не завершены.

Дальнейшее развитие вакцин против рака зависит от множества научных прорывов и сотрудничества фармкомпаний. С учетом долгих сроков разработки, можно ожидать реальные достижения в этой области не раньше чем через несколько лет.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль — опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

