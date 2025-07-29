Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования показывают, что тренировка разных типов мышц не требует различных подходов
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Лук нужно убирать в августе до дождей для сохранности урожая
Геологи из Стэнфорда исследовали 120 миллионов лет истории по разрезу реки Пил
Эпидемиолог Карань: клеща нужно извлечь и сдать на анализ как можно скорее
Ребристые свитеры с V-образным вырезом возвращаются в моду как ретро-стиль
Разрешение на жидкости свыше 100 мл в аэропортах Европы: что же поменялось
Ученые обнаружили связь между макияжем и развитием астмы у женщин
Hyundai Santa Fe признан самым надёжным семиместным кроссовером

Новый удар по раку: что скрывает универсальная вакцина, которая меняет правила игры

Ученые разработали универсальную вакцину против рака
2:46
Здоровье

Ученые из университета Флориды разработали экспериментальную мРНК-вакцину, которая может стать универсальным оружием против рака. В отличие от персонализированных вакцин, которые разрабатываются для каждой конкретной опухоли, эта вакцина активирует иммунитет, обучая его атаковать любые злокачественные клетки, включая те, которые раньше могли скрываться.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Что стоит за универсальной вакциной от рака

Универсальная вакцина отличается от персонализированных тем, что она готова к применению и направлена на мобилизацию общего иммунного ответа, а не только на специфическое лечение. Эта разработка представляет собой новый подход в противораковой терапии.

Вакцинирование с использованием этой вакцины — это не чудо-лекарство, а результат усовершенствования существующих методов, таких как иммунотерапия. Этот метод включает использование моноклональных антител, которые помогают иммунной системе распознавать и атаковать опухоль.

Стимуляция интерферона: повышение эффективности терапии

Исследования показывают, что если одновременно с моноклональными антителами вводить препараты, стимулирующие выработку интерферона, то эффективность терапии возрастает. МРНК-вакцины могут стать одним из таких препаратов, стимулируя иммунный ответ и повышая результативность лечения.

Хотя исследования на мышах показали обнадеживающие результаты, для людей эта схема может сработать иначе. Речь идет не о полном излечении, а о повышении эффективности существующих методов лечения рака.

Ожидается, что этот метод может быть эффективным для около 10% пациентов с солидными опухолями, такими как рак кишечника, груди и легких. Тем не менее, для того, чтобы технология стала массово доступной, потребуется много времени.

Проблемы внедрения и перспективы на будущее

Для эффективного применения этой технологии на людях потребуется наличие препаратов интерферона, которых в настоящее время на рынке крайне мало. Также потребуется сотрудничество различных фармкомпаний для проведения совместных испытаний.

На данный момент вакцины от рака, в том числе на основе мРНК, не доступны в свободной продаже. В России разрабатывается вакцина на основе этой технологии, но ее испытания еще не завершены.

Дальнейшее развитие вакцин против рака зависит от множества научных прорывов и сотрудничества фармкомпаний. С учетом долгих сроков разработки, можно ожидать реальные достижения в этой области не раньше чем через несколько лет.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль — опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья
Ученые разработали универсальную вакцину против рака
Шура о своей жизни в Москве: как роботы-доставщики впечатлили его друзей
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Неправильная техника и слабость мышц живота вызывают боль в пояснице при упражнениях — тренеры
Юрист Харди: за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф до 20 тысяч рублей
Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
Перемещение между рейсами: как однодневное бронирование отеля улучшает путешествие
В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием
Геофизик Кристиан Мильке объяснил подъём почвы упругой реакцией на обезвоживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.