Чувство усталости, которое не проходит: о чём вам нужно задуматься прямо сейчас

Лечение мышечной слабости: важность витаминов и лечебной гимнастики

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мышечная слабость – это состояние, при котором человек ощущает быструю утомляемость и трудности с физической активностью. Специалист, невролог ФНКЦ ФМБА России Александра Ашихмина, рассказала о причинах и механизмах возникновения этого недуга.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

Слабость развивается постепенно

Изначально появляется ощущение усталости в руках и ногах после физических нагрузок, а со временем человек замечает, что ему становится сложнее выполнять привычные действия: подниматься по лестнице, долго ходить или стоять. Постепенно слабость усиливается, изменяется походка, ограничивается подвижность, а иногда уменьшается объем мышечной массы.

Причины

Особенно часто с мышечной слабостью сталкиваются пожилые люди, но и у молодых людей она не редкость. Среди причин могут быть гиподинамия, нехватка витаминов и микроэлементов, физическое или эмоциональное переутомление, длительное пребывание в холоде, ношение неудобной одежды или обуви, а также злоупотребление алкоголем.

Врожденные или приобретенные заболевания, поражающие мышечные волокна или нарушающие нервно-мышечную передачу, также могут быть причиной слабости. Например, если слабость ощущается в одной конкретной мышце, это может свидетельствовать о проблемах с нервами или спинномозговыми корешками.

Не бойтесь врача

Если слабость не проходит и сопровождается постоянной усталостью, важно обратиться к врачу-неврологу. Лечение зависит от причин заболевания, и основной его целью является восстановление функций нервной системы, которые отвечают за сокращение мышц. В случае дефицита витаминов и питательных веществ их нужно восполнить. Кроме того, в рамках терапии важно заниматься лечебной гимнастикой, проходить физиопроцедуры и делать массаж для восстановления мышечной силы, рекомендует "Вести Подмосковья".

Уточнения

Астени́я — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью.

