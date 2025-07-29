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Лето в опасности: что вы не знали о солнечных ожогах и как их вылечить без ошибок

Как облегчить симптомы солнечного ожога: рекомендации по лечению
5:28
Здоровье

С наступлением летнего тепла, когда долгие солнечные дни становятся настоящим наслаждением, также появляется риск неприятных последствий, таких как солнечные ожоги. Это состояние не обязательно возникает после длительного пребывания на пляже — достаточно нескольких минут нахождения под ярким солнцем, чтобы на следующий день обнаружить покраснение кожи и почувствовать боль. Важно знать, как облегчить симптомы и избежать ошибок при лечении.

Загар
Фото: Freepik is licensed under Free license
Загар

Что такое солнечный ожог

Солнечный ожог — это воспалительная реакция на коже, которая возникает в результате повреждения её клеток ультрафиолетовыми (УФ) лучами. Этот процесс происходит не только на солнце, но и в солярии. Симптомы включают покраснение кожи, повышение температуры на поражённых участках и сильную чувствительность. В некоторых случаях могут появляться головокружение и чувство усталости. При более серьёзных ожогах (II степени) появляются волдыри.

Чаще всего солнечным ожогам подвержены люди с белой кожей, так как её защитные механизмы не справляются с интенсивным воздействием ультрафиолетового излучения. В случае с тёмной кожей ожог возникает гораздо реже и обычно не сопровождается такими выраженными симптомами, поскольку в её клетках содержится больше меланина — пигмента, который защищает от УФ-лучей.

Как долго заживает солнечный ожог

Легкие солнечные ожоги обычно проходят за несколько дней (3-5). Однако более серьёзные повреждения могут заживать до двух недель. Процесс заживления замедляется, если у человека ослаблена иммунная система, например, из-за заболеваний, таких как диабет, ожирение или курение. Важно правильно ухаживать за кожей и предпринимать меры для предотвращения осложнений.

Что делать, если кожа обгорела

Несмотря на то, что для лечения солнечных ожогов не существует универсального лекарства, есть несколько рекомендаций, которые помогут облегчить боль и ускорить восстановление кожи.

  1. Прохладный душ или ванна. Регулярно принимайте прохладные водные процедуры, чтобы уменьшить дискомфорт. После душа аккуратно промокните кожу полотенцем, оставив на ней немного влаги.

  2. Увлажнение кожи. Когда кожа немного подсохнет, нанести увлажняющий крем или лосьон. Прекрасно подойдут средства с экстрактом алоэ вера, которые способствуют заживлению и предотвращают шелушение.

  3. Обезболивающие препараты. Если боль становится невыносимой, можно принять ибупрофен или аспирин, чтобы снять воспаление и уменьшить отек.

  4. Обильное питье. Солнечные ожоги приводят к обезвоживанию, так как поврежденная кожа "вытягивает" из организма жидкость. Питьё поможет предотвратить обезвоживание.

  5. Одежда. Носите одежду из плотных тканей, которая будет защищать от прямого солнечного воздействия. Главное, чтобы она не была тесной, так как это может усилить раздражение.

  6. Холодные компрессы. Для уменьшения воспаления можно прикладывать холодные компрессы к поражённым участкам кожи.

  7. Сода и овсянка. В ванну можно добавить немного соды и овсянки — это средство помогает снять воспаление и улучшить состояние кожи.

Что нельзя делать при солнечном ожоге

Несмотря на распространённые народные методы, многие из них могут только навредить. Вот что следует избегать:

  1. Не мажьте кожу сметаной или молочными продуктами. Молочные кислоты, содержащиеся в таких продуктах, могут вызвать непредсказуемые химические реакции и усугубить состояние кожи.

  2. Не используйте растительные масла. Подсолнечное или кокосовое масло образуют плотную пленку, которая препятствует теплообмену. Это может привести к перегреву кожи и усилению воспаления.

  3. Не применяйте компрессы из чая или свежих овощей и фруктов. Эти методы могут вызвать аллергические реакции и раздражение.

  4. Не используйте скрабы и жесткие мочалки. Это не ускорит процесс заживления, а только усилит раздражение. Лучше дать коже восстановиться естественным путем.

  5. Не прокалывайте волдыри. Хотя они могут доставлять дискомфорт, они защищают кожу от инфекции и способствуют заживлению.

Почему важно защищать кожу от солнечного излучения

Солнечный ожог — это не просто неприятное явление, но и потенциальная угроза для здоровья. Даже лёгкие повреждения могут повлиять на старение кожи и привести к более серьёзным заболеваниям, таким как базальноклеточный рак, меланома или плоскоклеточный рак. Для профилактики следует использовать солнцезащитные крема и избегать длительного пребывания на солнце, особенно людям с белой кожей.

Лучший способ предотвратить солнечные ожоги — это правильно защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Использование солнцезащитных средств, правильное времяпрепровождение на солнце и соблюдение всех рекомендаций поможет избежать проблем, связанных с ожогами.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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