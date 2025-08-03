Шокирующая правда о летних продуктах: доктор назвал 3 продукта, от которых толстеют на раз-два!

Худеем с умом: какие летние продукты срывают диету – советы от эксперта

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и эксперт по снижению веса, профессор Франклин Джозеф, предупредил, что некоторые летние продукты, которые кажутся полезными, на самом деле могут содержать больше калорий, чем принято думать. Он подчеркнул, что важно осознавать скрытые калории и избегать продуктов, которые могут помешать достижению целей по снижению веса.

Фото: commons.wikimedia.org by Kim Dae Jeung, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Айс-кофе

Смузи-боулы

Хотя смузи-боулы выглядят аппетитно и содержат фрукты, орехи, семена и мюсли, они могут быть высококалорийными. При разминании фруктов удаляется клетчатка, которая замедляет усвоение сахара. Добавление сладких добавок, таких как мёд, ореховое масло и гранола, может привести к тому, что завтрак будет содержать 600-800 калорий. В результате человек может почувствовать голод уже через час. Профессор Джозеф рекомендует употреблять цельные фрукты в сочетании с источником белка, например, йогуртом или орехами, чтобы дольше оставаться сытым.

Кофе со льдом

Многие люди считают холодный кофе освежающим напитком, но часто он содержит сиропы, сливки и цельное молоко, что делает его высококалорийным. В некоторых напитках может быть больше сахара, чем в банке колы. Даже "лёгкие" варианты могут содержать добавки или подсластители, усиливающие чувство голода. Профессор Джозеф советует выбирать холодный чёрный кофе с небольшим количеством молока или готовить его самостоятельно, чтобы контролировать состав.

Салаты со сливочными заправками

Салаты считаются идеальным выбором для похудения, но их калорийность может увеличиться из-за жирных заправок. Майонез и сливочные соусы содержат много жира и калорий, и даже небольшая порция может превышать 200 калорий. Профессор Джозеф рекомендует использовать более лёгкие заправки, такие как лимонный сок, бальзамический уксус или оливковое масло с травами. Для сытости можно добавлять жареные овощи, бобовые или нежирный белок, советует iefimerida.gr.

Таким образом, летом важно быть внимательным к выбору продуктов и избегать тех, которые могут незаметно помешать снижению веса. Осознанный подход к питанию может помочь достичь желаемых результатов.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

