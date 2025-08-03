Море ошибок: простые правила спасут от трагедии на греческих пляжах – запомните их

Утопления в Греции: печальная статистика и 10 правил безопасности

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В рамках Всемирного дня предотвращения утоплений, провозглашённого Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году, Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY) делится актуальными данными о случаях утопления и напоминает, что большинство этих трагедий можно предотвратить.

Фото: commons.wikimedia.org by Mihael Grmek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тоскана

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый час в мире от утопления погибает более 30 человек. Среди них около половины — люди моложе 29 лет, четверть — дети до 5 лет. В докладе ВОЗ, подготовленном с участием EODY, отмечается, что с 2000 года заболеваемость утоплением снизилась на 38% — с 6,1 до 3,8 случаев на 100 000 населения. Однако этот прогресс остаётся недостаточным для решения проблемы на глобальном уровне.

В Греции частота утоплений составляет 3,6 случая на 100 000 жителей. В среднем за последние пять лет в водной среде страны ежегодно погибают 357 человек, преимущественно во время отдыха на море (99% случаев). Большинство жертв — мужчины (70%).

Большинство утоплений (98%) происходят у берега, а не в открытом море. 95% смертельных случаев связаны с купанием, причём 66% из них — на пляжах без спасателей. Пик происшествий приходится на июль (33%) и июнь (21%). Наиболее опасные часы — с 08:00 до 15:00, когда пляжи наиболее посещаемы.

EODY напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде:

Обучайтесь плаванию и развивайте навыки. Плавайте в компании, избегая одиночных заплывов. Входите в воду и выходите из неё постепенно. Плавайте параллельно берегу и не переутомляйтесь. Не плавайте сразу после еды или питья. Избегайте незнакомых водоёмов. Не переоценивайте свои силы и используйте спасательные средства. При хронических заболеваниях проконсультируйтесь с врачом. Внимательно следите за маленькими детьми. Выбирайте пляжи с охраной спасателей.

Плавание — это не только польза для здоровья, но и источник радости. Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться водными видами спорта и отдыха, минимизируя риски утопления, напоминает iefimerida.gr.

Для получения дополнительной информации о безопасных пляжах, правилах водного спорта и контактных данных медицинских учреждений, воспользуйтесь бесплатным приложением Safe Water Sports, доступным онлайн и в мобильных версиях.

Уточнения

Утопление — смерть или патологическое состояние, возникающее в результате погружения организма в воду (реже — в другие жидкости и сыпучие материалы) и асфиксии.

