Всё было нормально, пока не смешали это: опасная ошибка, которая многим знакома

Наиболее безопасная запивка для алкоголя — томатный сок, рассол или вода

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не стоит верить утверждениям о том, что алкоголь может быть полезен для здоровья или использоваться для профилактики заболеваний. Врачи единогласны: любой алкоголь является ядом, и даже в малых дозах он оказывает токсическое воздействие на организм. Более того, некоторые привычки только усиливают вред от употребления спиртного.

Фото: commons.wikimedia.org by Ральф Ролечек is licensed under GFDL 1.2 Алкоголь

Что усугубляет действие алкоголя

Одной из опасных комбинаций считается алкоголь с энергетическими напитками. Такая смесь оказывает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, может провоцировать скачки давления и аритмию. Организм получает противоречивые сигналы: энергетик стимулирует, а алкоголь угнетает, что приводит к перегрузке центральной нервной системы.

Что выбрать в качестве запивки

Научный подход подсказывает, что лучшая запивка — молочные и кисломолочные продукты, содержащие жиры, которые замедляют всасывание алкоголя. Однако в реальной жизни мало кто запивает крепкий алкоголь кефиром или ряженкой.

Наиболее приемлемый вариант — несладкий томатный сок, который нейтрализует часть токсинов и восполняет электролитный баланс. Также хорошо подойдут берёзовый сок без сахара, огуречный или капустный рассол, а также простая вода - она предотвратит обезвоживание и облегчит самочувствие на утро.

Алкоголь в любом виде остаётся токсичным веществом, а сочетание его с другими продуктами или напитками может либо усилить вред, либо немного смягчить его. Но ни один способ не делает употребление спиртного безопасным — лучшая профилактика вреда от алкоголя — его исключение или максимально осознанное и редкое употребление.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

