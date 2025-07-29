Почему нельзя лечиться на глаз: внешность может рассказать больше, чем вы думаете

Жир на щеках, спине и животе — повод проверить уровень кортизола в крови

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики всё чаще предупреждают: привычка самостоятельно ставить себе диагноз и лечиться "на глаз" может навредить здоровью не меньше, чем полное игнорирование симптомов. Многие люди либо лечатся неправильно, либо вовсе не замечают, что с организмом происходит что-то неладное. А ведь тело зачастую само подаёт сигналы, на которые стоит обратить внимание — главное, не пропустить их.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в джинсовом комплекте

Жировые отложения как сигнал гормональных нарушений

Один из таких сигналов — необычное распределение жира по телу, которое может указывать на сбои в гормональной системе. Важно не просто бороться с внешними проявлениями, а понять их причину и вовремя обратиться к врачу.

Бедра и ягодицы : накопление жира в этих зонах может говорить о высоком уровне эстрогена и недостатке прогестерона .

Живот и бока : такое распределение связано с нарушением углеводного обмена. Врачи рекомендуют сдать анализ на гликированный гемоглобин и провести глюкозотолерантный тест .

Щеки, спина и живот : отложения в этих местах — повод проверить уровень кортизола в крови.

Равномерный набор веса и отеки (включая лицо): могут быть признаком проблем с щитовидной железой. Необходимо проверить ТТГ и антитела к ТПО.

Самостоятельно назначать себе лечение нельзя — такие гормональные нарушения требуют точной диагностики и консультации врача-эндокринолога.

Если вы замечаете изменения в теле, особенно в расположении жира или появлении отеков, не стоит списывать всё на возраст или питание. Эти признаки могут указывать на более серьёзные процессы в организме. Чем раньше выявить источник проблемы, тем эффективнее будет лечение.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

