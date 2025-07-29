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Что добавить в воду, чтобы она утоляла жажду, ускоряла метаболизм и помогала сбросить вес

Мята в воде улучшает метаболизм, снижает стресс и контролирует аппетит
1:28
Здоровье

Всем известно, что достаточное потребление воды играет важную роль в снижении веса, улучшении здоровья и продлении молодости. Однако обычная вода может быстро наскучить. Чтобы сделать напиток вкуснее и полезнее, эксперты советуют добавлять в него натуральные компоненты, которые не только улучшают вкус, но и приносят дополнительную пользу организму.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Мята

Идеальный вариант для летней жары — мята. Она придаёт воде яркость, свежесть и лёгкий аромат. Помимо вкуса, мята помогает сердцу, поддерживает метаболизм, помогает контролировать аппетит и улучшает устойчивость к стрессу.

Лимон

Классическое дополнение к воде. Лимон не только делает напиток более бодрящим, но и ускоряет обмен веществ, способствует выведению токсинов и помогает быстрее сбросить лишний вес. Этот напиток часто включают в утренние ритуалы те, кто заботится о здоровье.

Мед

Мед в тёплой воде — хороший способ укрепить иммунитет. Он поддерживает общее состояние организма, помогает бороться с воспалениями и придаёт напитку лёгкую сладость без вреда для фигуры (при умеренном употреблении).

Даже простая вода может стать вкусной и полезной, если добавить к ней натуральные компоненты. Это отличный способ не только разнообразить рацион, но и внести в него пользу без лишних усилий.

Уточнения

Мя́та - род растений семейства Яснотковые.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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