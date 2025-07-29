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Пробуждаетесь среди ночи — и не можете уснуть? Возможно, причина серьёзнее, чем вы думаете

Свет от экрана снижает выработку мелатонина: отложите смартфон за час до сна
1:54
Здоровье

Многие сталкиваются с проблемой частых ночных пробуждений, из-за чего сон становится прерывистым, а утро — тяжелым и вялым. Причины могут быть разными: от стресса до нарушений в работе организма. Однако простые действия способны существенно улучшить качество сна.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Сходить к врачу

Первым шагом должно стать обращение к специалисту. Ночные пробуждения могут быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, гормонального сбоя или других нарушений. Врач поможет выявить первопричину и при необходимости назначит лечение.

Отложить смартфон перед сном

Яркий экран телефона, как и телевизора или ноутбука, негативно влияет на выработку мелатонина. Лучше заменить вечерние гаджеты на бумажную книгу, чтобы подготовить мозг ко сну.

Отказ от тяжёлой пищи перед сном

Поздние и обильные ужины часто становятся причиной прерывания сна. Организм тратит силы на переваривание пищи, мешая полноценному отдыху. Лёгкий ужин минимум за 2-3 часа до сна поможет спать спокойнее.

Вечерняя прогулка

Прогулка перед сном улучшает кровообращение, насыщает организм кислородом и способствует расслаблению. Даже 15-20 минут на свежем воздухе положительно сказываются на засыпании.

Выключить свет и зашторить окна

Полная темнота в спальне — обязательное условие для качественного сна. Уберите источники искусственного света и зашторьте окна, чтобы вас не беспокоили уличные фонари.

Если вас мучают ночные пробуждения, начните с простых изменений: создайте тёмную и спокойную обстановку, откажитесь от гаджетов и тяжелой еды перед сном, и не игнорируйте сигналов организма — иногда визит к врачу оказывается самым правильным шагом.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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