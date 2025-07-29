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Эта зелень укрепляет кости, снижает сахар и работает круглый год — а вы всё ещё её игнорируете

Укроп полезен при диабете и остеопорозе благодаря своему минеральному составу
1:43
Здоровье

Растения и зелень — одни из лучших источников витаминов и минералов, а некоторые виды зелени по ценности не уступают полноценным овощам. Например, укроп можно выращивать круглый год прямо на подоконнике, что делает его удобным и доступным дополнением к рациону.

Укроп
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укроп

Польза укропа

Укроп содержит широкий спектр полезных веществ — витамины A и C, кальций, железо, магний, калий, марганец, а также фолиевую кислоту, флавоноиды, терпеноиды и дубильные вещества. Помимо этого, зелень включает в себя клетчатку, углеводы, небольшое количество жиров и белков.

Кому особенно полезен укроп

  • Людям с ослабленным иммунитетом: эфирные масла в составе укропа обладают антибактериальным действием и помогают бороться с болезнетворными бактериями.

  • Тем, кто следит за уровнем сахара и холестерина: укроп способствует снижению плохого холестерина, нормализует сахар в крови и улучшает липидный профиль.

  • Для здоровья костей: кальций и магний в зелени укрепляют костную ткань и снижают риск остеопороза.

Когда укроп может навредить

Употребление укропа противопоказано только людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией на это растение. В остальных случаях зелень безопасна и полезна.

Регулярное употребление укропа — это простой способ поддержать иммунитет, улучшить пищеварение, укрепить кости и нормализовать уровень сахара. А выращивание его в домашних условиях делает этот продукт доступным в любое время года.

Уточнения

Укро́п - вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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