Что нужно знать о лекарствах перед поездкой на юг: эффект, который может обернуться ожогом

Пребывание на открытом солнце во время отпуска может представлять серьёзную угрозу для здоровья — именно этот фактор врачи считают наиболее опасным с точки зрения онкологических рисков. Об этом сообщил онколог, доктор медицинских наук Илья Романов в беседе с "Москва 24".
По словам Романова, сами по себе перелёты, смена часовых поясов, нарушения режима питания и даже употребление острой пищи не являются канцерогенными факторами. Отпуск слишком кратковременен, чтобы такие воздействия могли вызвать рак. Однако инсоляция, то есть длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, действительно увеличивает риск развития меланомы - одного из наиболее агрессивных видов рака кожи.
Именно поэтому во время отдыха крайне важно избегать прямого солнца, даже в вечерние часы, и обязательно использовать солнцезащитные кремы.
Чтобы минимизировать стресс для организма, врач рекомендует не злоупотреблять алкоголем, особенно в первые дни отпуска, так как иммунная система и так испытывает нагрузку из-за новых условий. Кроме того, в день прилёта лучше отдохнуть, поспать и восстановиться. Если заснуть не удаётся, можно использовать лёгкие снотворные средства, например мелатонин.
Также стоит учитывать рекомендации дерматолога Юлии Галлямовой. Некоторые лекарства усиливают фоточувствительность кожи, повышая риск ожогов и повреждений от ультрафиолета. Среди них — антибиотики тетрациклинового ряда, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), а также определённые средства от гипертонии.
Во время отпуска главная угроза организму — это не перелёты и смена еды, а длительное воздействие солнца. Соблюдение простых мер защиты, отказ от алкоголя в первые дни и внимательность к приёму медикаментов помогут провести отпуск безопасно и без вреда для здоровья.
Инсоля́ция - облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией), поток солнечной радиации на поверхность; облучение поверхности или пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент центр солнечного диска.
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