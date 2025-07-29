Что нужно знать о лекарствах перед поездкой на юг: эффект, который может обернуться ожогом

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Онколог Илья Романов: главная угроза в отпуске — длительное пребывание на солнце

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пребывание на открытом солнце во время отпуска может представлять серьёзную угрозу для здоровья — именно этот фактор врачи считают наиболее опасным с точки зрения онкологических рисков. Об этом сообщил онколог, доктор медицинских наук Илья Романов в беседе с "Москва 24".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых на море

Главная опасность отдыха — прямые солнечные лучи

По словам Романова, сами по себе перелёты, смена часовых поясов, нарушения режима питания и даже употребление острой пищи не являются канцерогенными факторами. Отпуск слишком кратковременен, чтобы такие воздействия могли вызвать рак. Однако инсоляция, то есть длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, действительно увеличивает риск развития меланомы - одного из наиболее агрессивных видов рака кожи.

Именно поэтому во время отдыха крайне важно избегать прямого солнца, даже в вечерние часы, и обязательно использовать солнцезащитные кремы.

Как сохранить иммунитет в отпуске

Чтобы минимизировать стресс для организма, врач рекомендует не злоупотреблять алкоголем, особенно в первые дни отпуска, так как иммунная система и так испытывает нагрузку из-за новых условий. Кроме того, в день прилёта лучше отдохнуть, поспать и восстановиться. Если заснуть не удаётся, можно использовать лёгкие снотворные средства, например мелатонин.

Некоторые лекарства повышают чувствительность к солнцу

Также стоит учитывать рекомендации дерматолога Юлии Галлямовой. Некоторые лекарства усиливают фоточувствительность кожи, повышая риск ожогов и повреждений от ультрафиолета. Среди них — антибиотики тетрациклинового ряда, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), а также определённые средства от гипертонии.

Во время отпуска главная угроза организму — это не перелёты и смена еды, а длительное воздействие солнца. Соблюдение простых мер защиты, отказ от алкоголя в первые дни и внимательность к приёму медикаментов помогут провести отпуск безопасно и без вреда для здоровья.

Уточнения

Инсоля́ция - облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией), поток солнечной радиации на поверхность; облучение поверхности или пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент центр солнечного диска.

