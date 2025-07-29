Удивительное открытие: что влияет на сердце и сосуды больше, чем любые медикаменты

Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом

4:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смех давно известен как эффективный способ справиться со стрессом, но теперь исследования доказали, что он имеет положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы. На ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Амстердаме было представлено исследование, которое показало, что регулярный смех, особенно от просмотра комедийных программ, может принести значительную пользу людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бразильские ученые обнаружили, что у пациентов с ишемической болезнью сердца, которые смеялись дважды в неделю, наблюдались улучшения в состоянии здоровья: снижение воспаления и улучшение работы сердца.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Собака породы корги с хозяйкой

Терапия смехом: результаты исследования

Исследование проводилось в больнице клиник Порту-Алегри в Бразилии и включало 26 взрослых участников в возрасте 64 лет, страдающих ишемической болезнью сердца. Половина из них смотрела комедийные программы по два раза в неделю, а другая половина — документальные фильмы на серьезные темы. В конце трех месяцев наблюдений группа, регулярно смотревшая комедии, показала улучшения в тестах на аэробную подготовленность, а также снижение воспалений и улучшение функционирования сосудов.

"Терапия смехом повышает функциональные возможности сердечно-сосудистой системы", — объясняет профессор Марко Саффи.

Участники, смотревшие комедийные программы, показали значительные улучшения в своих показателях, таких как VO2 max — максимальное потребление кислорода, что является важным показателем здоровья сердца и легких.

Почему смех полезен для сердца

Смех способствует выделению эндорфинов, которые уменьшают воспаление и помогают расслабить сердце и кровеносные сосуды. Он также снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол, которые оказывают давление на сердце. Это естественное средство помогает не только сердечно-сосудистой системе, но и улучшает настроение, что также важно для общего состояния здоровья.

"Смех помогает людям чувствовать себя счастливее, а когда люди счастливее, они лучше принимают лекарства", — говорит профессор Марко Саффи.

Преимущества смеха для здоровья

Смех оказывает не только физическое, но и психоэмоциональное воздействие на человека. Помимо пользы для сердца, он также улучшает сон, пищеварение и даже сексуальную энергию, снимает напряжение и стресс. Существуют исследования, показывающие, что смех улучшает общение с людьми, снижает агрессивность и помогает снимать драматизм ситуаций, что особенно важно в профессиональной среде, которая может быть источником стресса.

Французская федерация кардиологов также поддерживает эту точку зрения, утверждая, что смех снижает кровяное давление, стабилизирует сердцебиение и улучшает насыщение крови кислородом. Это противоположно эффектам стресса, который оказывает негативное влияние на все системы организма.

Практические советы

Исходя из выводов исследований, специалисты рекомендуют ежедневно искать поводы для смеха. Это может быть просмотр смешных фильмов, общение с друзьями или просто умение смеяться над жизненными трудностями. Самоуничижение, в случае необходимости, тоже может стать эффективным методом борьбы со стрессом. Такие простые меры помогают снизить уровень стресса, улучшить здоровье сердца и повысить качество жизни в целом.

"Получать удовольствие от жизненных невзгод — отличный способ справиться со стрессом и улучшить свое сердечно-сосудистое здоровье", — заключает Французская федерация кардиологов.

Смех — это не только способ поднять настроение, но и важное средство поддержания здоровья. Регулярные смехотерапевтические мероприятия, такие как просмотр комедий или общение с близкими, могут принести немалую пользу сердечно-сосудистой системе, снижая воспаление, улучшая работу сердца и даже повышая выносливость организма. Не стоит недооценивать силу смеха — это простое, но мощное средство поддержания здоровья.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

