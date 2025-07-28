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Механическое чудо или опасность для здоровья? Что стоит за этим устройством, которое улучшает работу мышц

Экзоскелет Z1: как китайское устройство помогает увеличить силу ног на 50%
2:03
Здоровье

Экзоскелет Z1, разработанный китайской компанией Dnsys, представляет собой уникальное устройство, которое может стать важным шагом в будущем, где технологии становятся неотъемлемой частью человеческого тела. Z1 крепится к ногам и помогает людям, чьи мышцы начинают уставать, значительно усиливая работу икр и бедер на 50%, а также снижая нагрузку на суставы. Это означает, что устройство буквально дает ногам "второе дыхание", особенно при длительных прогулках, подъеме по лестнице или выполнении физической работы.

Экзоскелет Dnsys Z1 в действии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экзоскелет Dnsys Z1 в действии

Дизайн и функциональность

Внешне Z1 выглядит как комбинация инженерной мысли и утилитарного подхода. Экзоскелет не имеет лишних футуристических элементов и сосредоточен исключительно на своей функциональности. Всё в нем продумано для того, чтобы минимизировать вес и обеспечить эффективную поддержку мышц и суставов. Это делает устройство как эстетически простым, так и крайне практичным.

Доступность и цена

Что касается стоимости, то цена экзоскелета начинается от 699 долларов. Для устройства, которое помогает людям сохранить или восстановить физическую активность, это вполне разумная сумма, особенно если учесть, сколько оно может облегчить повседневные задачи или трудовую деятельность, особенно для людей с ограниченной подвижностью или тех, кто вынужден много времени проводить на ногах.

Перспективы и будущее

Экзоскелет Z1 — это не просто технологическое новшество, а реальная помощь для людей, которые страдают от болей в ногах, имеют проблемы с суставами или просто хотят увеличить свою физическую выносливость. В будущем подобные устройства могут стать обычной частью повседневной жизни, помогая не только пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм, но и тем, кто занимается активной физической деятельностью.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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