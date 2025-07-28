Россия на грани эпидемии: как смертельная болезнь угрожает здоровью миллионов

В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией среди взрослых:

4:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России наблюдается стремительный рост заболеваемости менингококковой инфекцией, которая раньше преимущественно фиксировалась среди детей, посещающих детские сады и школы. Однако сейчас эта болезнь всё чаще затрагивает взрослых, что значительно увеличивает риск летального исхода. Этот тренд связан, по мнению медиков, с увеличением трудовой миграции.

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ковидный госпиталь

На недавнем совещании в Комитете Госдумы РФ по охране здоровья обсуждалась эта тревожная ситуация. Согласно статистике, за первые пять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано 1266 случаев заболевания, из которых 948 приходятся на взрослых. Это увеличение на 260% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менингококковая инфекция вызывается бактериями Neisseria meningitidis и может привести к тяжёлым поражениям головного мозга, инвалидности и смерти. По словам специалистов, такие данные требуют усиленной эпидемиологической активности и внедрения профилактических мер.

Мнение экспертов о ситуации

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, в интервью по этому поводу отметил, что хотя эпидемия не достигла уровня, который бы угрожал всей стране, ситуация всё же требует пристального внимания.

"Инфекции существуют всегда, и важно контролировать их базовый уровень. Паника не поможет, но меры предосторожности — это важно", — отметил профессор Гундаров.

Он также подчеркнул, что в процессе пандемии коронавируса страна столкнулась с серьезными ошибками в здравоохранении, что привело к ухудшению ситуации с инфекциями. Однако в случае с менингококковой инфекцией важно просто следовать рекомендациям и соблюдать меры предосторожности.

Темп роста заболеваемости

Эксперт по вопросам медицины и здравоохранения Светлана Рябухина также выразила обеспокоенность. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах количество заболевших за пять месяцев кажется не таким большим (1266 случаев на 144 миллиона человек), темп роста на 260% вызывает серьезные опасения.

"Менингококковая инфекция — это не простуда. Это заболевание с высоким риском инвалидности и смерти, особенно при высоком уровне летальности от 15% до 22%", — подчеркнула Рябухина.

Она также обратила внимание на то, что впервые зафиксировано, что количество взрослых заболевших превысило количество детей, что усложняет эпидемиологический контроль.

Меры профилактики и вакцинация

С учетом увеличения заболеваемости, специалистами было предложено внедрение обязательной вакцинации от менингококка для всех детей и подростков, а также для иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию. Прививка от менингококка, по мнению экспертов, должна быть включена в Национальный календарь прививок, что сделает её доступной и бесплатной для детей до пяти лет и школьников.

"Вакцинация иностранных граждан, особенно тех, кто работает в общежитиях и местах массового проживания, должна стать обязательной", — заявляют специалисты.

Кроме того, эксперты подчеркивают важность усиленного эпидемиологического контроля в регионах с высокой заболеваемостью, таких как Москва, и для мест с высокой концентрацией мигрантов.

Хотя на данный момент в России ситуация с менингококковой инфекцией не достигла уровня пандемии, рост заболеваемости на 260% и высокая смертность требуют внимания и принятия мер. Введение обязательной вакцинации для детей, подростков и мигрантов, а также усиление эпидемиологического контроля могут существенно снизить риски и помочь справиться с заболеванием.

Уточнения

Эпиде́мия — прогрессирующее распространение заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайных ситуаций.

