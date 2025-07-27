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Когда еда начинает работать против вас: невидимая угроза для вашего иммунитета

Диета с высоким содержанием фруктозы нарушает работу иммунных клеток
2:39
Здоровье

Фруктоза, натуральный сахар, содержащийся во фруктах и некоторых овощах, а также добавляемый в обработанные продукты в виде кукурузного сиропа, долгое время считалась менее вредной, чем глюкоза. Однако последние исследования показывают, что в больших количествах фруктоза может иметь более опасные последствия для организма, чем многие считали.

Учёные из Венского университета (Австрия) обнаружили, что избыточное потребление фруктозы влияет на генетический механизм, регулирующий работу иммунной системы. Это приводит к активации иммунных клеток, что вызывает воспалительные реакции и даже может привести к непереносимости пищи.

Как фруктоза влияет на иммунитет

Согласно результатам исследования, высокие дозы фруктозы изменяют поведение моноцитов — важнейших клеток иммунной системы, которые циркулируют в крови. При потреблении фруктозы эти клетки становятся чрезмерно чувствительными, что, вместо того чтобы укреплять иммунитет, наоборот, приводит к его дисфункции.

Ученые провели рандомизированные исследования с участием взрослых людей, которые придерживались диеты с высоким содержанием фруктозы. Уже через три с половиной дня диеты с повышенным уровнем фруктозы ученые зафиксировали изменения в поведении моноцитов.

Фруктоза проникает в эти клетки через транспортер GLUT5, где она расщепляется ферментом кетогексокиназой. Этот процесс увеличивает количество рецепторов на поверхности клеток, что способствует высвобождению воспалительных сигналов и может привести к хроническим воспалениям.

Опасность даже для фруктов

Интересно, что даже употребление фруктов в больших дозах, которые сами по себе являются источниками фруктозы, может быть опасным для здоровья. Избыточное потребление фруктозы через фрукты и добавки, такие как кукурузный сироп, может повлиять на иммунную систему, провоцируя воспаления.

"Даже фрукты в больших дозах опасны", — отметили ученые.

Хотя фруктоза из естественных источников, таких как фрукты, в умеренных количествах вполне безопасна, потребление её в больших объемах, особенно в виде добавок, может быть вредным для здоровья. Исследования показали, что чрезмерное потребление фруктозы может активировать иммунные клетки, вызывая воспалительные реакции и нарушая нормальную работу иммунной системы. Поэтому важно не перебарщивать с продуктами, содержащими высокие уровни фруктозы, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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