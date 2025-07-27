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Молочный, сладкий и опасный: как обычные продукты могут вызвать рак груди и простаты

Исследование: нитраты и нитриты в пище связаны с повышенным риском рака
3:03
Здоровье

Недавнее исследование, проведенное учеными из Сорбонны в рамках проекта French NutriNet-Santé, показало возможную связь между потреблением пищевых добавок и повышенным риском развития рака. С 2009 года специалисты наблюдали за состоянием здоровья и пищевыми привычками более 170 тысяч добровольцев, анализируя их ежедневный рацион и потребление таких добавок, как нитраты, нитриты, подсластители и трансжирные кислоты.

4 стадия рака груди
Фото: commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
4 стадия рака груди

"Эти результаты нуждаются в подтверждении в других крупномасштабных исследованиях, но они дают новое понимание в контексте обсуждений о возможном запрете нитритных добавок в пищевой промышленности", — заявили авторы исследования.

Результаты исследования, представленного на симпозиуме по раку груди в Сан-Антонио, показали, что потребление нитратов, используемых для продления срока хранения переработанного мяса, связано с повышенным риском развития рака груди. В свою очередь, связь с раком простаты была обнаружена у тех, кто употреблял нитриты. Примечательно, что нитраты и нитриты, поступающие из природных источников (например, из овощей), не были связаны с риском онкозаболеваний.

Риск рака от подсластителей и трансжиров

Другим важным аспектом исследования стало выявление повышенного риска рака груди и простаты при избыточном потреблении подсластителей, таких как аспартам (E951), ацесульфам-K (E950) и сукралоза (E955). Эти вещества встречаются в более чем 10 тысячах пищевых продуктов и напитков. Исследования показали, что особенно заметна эта связь у людей с ожирением.

"Органы здравоохранения во всем мире должны пересмотреть подход к оценке безопасности подсластителей, содержащихся в повседневных продуктах", — подчеркивают ученые.

Кроме того, исследователи изучили влияние трансжирных кислот, которые широко используются в пищевой промышленности. Основным источником трансжиров остаются фастфуд-продукты, такие как гамбургеры и чизбургеры. Ученые обнаружили, что избыточное потребление этих жиров связано с повышенным риском развития онкозаболеваний, особенно рака простаты.

Рекомендации

Исследование подтверждает, что одной из главных целей Всемирной организации здравоохранения должно быть исключение из рациона промышленно произведенных трансжиров. Также стоит избегать продуктов, содержащих частично гидрогенизированные масла, которые являются основным источником трансжиров в питании.

Таким образом, результаты исследования могут повлиять на политику в отношении пищевых добавок и жиров в промышленности. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут подтвердить эти выводы и создать более безопасную пищевую среду для населения.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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