Чума вернулась: почти забытое заболевание снова напоминает о себе — чего бояться

Смертельный случай чумы в Аризоне: первый за 20 лет

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно в Аризоне был зафиксирован смертельный случай чумы, что стало первым таким инцидентом за почти два десятилетия в этом регионе. Чума — редкое заболевание, которое остается эндемичным для некоторых районов США, особенно на западе страны.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болезнь

Смертельный случай чумы

В данном случае у пациента была легочная форма болезни, считающаяся самой опасной и трудной для лечения. Несмотря на редкость таких случаев, специалисты подчеркивают важность осведомленности о симптомах, путях передачи и мерах профилактики, чтобы своевременно распознать и предотвратить распространение чумы.

Вирусологи начинают обращать внимание на эту редкую болезнь. Председатель наблюдательного совета округа Коконино Патрис Хорстман отметил, что риск заражения чумой для широкой общественности остается низким. Дополнительной информации о смерти пациента не разглашается в целях уважения к семье. Однако местные власти уверяют, что ситуация под контролем.

Типы чумы и их особенности

Чума бывает трех видов, вызванных бактерией Yersinia pestis: бубонная, септическая и легочная. Наиболее известной считается бубонная чума, которая унесла миллионы жизней во время пандемии Черной смерти в 14 веке.

В США случаи всех трех типов встречаются крайне редко. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в год в США регистрируется в среднем семь случаев заражения чумой, в основном в северных районах Нью-Мексико и Аризоны. Болезнь циркулирует среди грызунов, и заражение человека происходит через укусы блох, которые питаются инфицированными животными.

Симптомы легочной чумы

Особое внимание стоит уделить легочной форме, поскольку она может передаваться воздушно-капельным путем, хотя такие случаи крайне редки. Последний случай передачи чумы от человека к человеку в США был зафиксирован в 1924 году.

Однако существуют случаи заражения через контакт с инфицированными кошками, которые могут подхватить чуму, поедая зараженных грызунов. В Орегоне был зафиксирован случай заражения бубонной чумой от кошки, что напоминает о важности соблюдения профилактических мер.

Симптомы легочной чумы развиваются очень быстро: лихорадка, слабость, головная боль, острое воспаление легких, одышка, боль в груди и кашель. Без лечения заболевание почти всегда приводит к смерти. В США вакцины от чумы нет, но при ранней диагностике и лечении антибиотиками болезнь поддается лечению. Важно помнить, что при отсутствии лечения легочная форма чумы всегда приводит к летальному исходу.

Меры профилактики

ВОЗ сообщает, что с 1990-х годов большинство случаев чумы в мире фиксируется в Африке, особенно в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и Перу. Профилактика включает меры по предотвращению укусов блох, избеганию контакта с инфицированными животными и их тканями. Для предотвращения распространения чумы важно уменьшать численность грызунов и избегать контакта с инфицированными животными.

Уточнения

Чума́ — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций.

