Миллионы жизней под угрозой: супербактерии могут стать причиной катастрофы — что ждёт к 2050 году

Учёные спрогнозировали, что к 2050 году супербактерии могут привести к гибели миллионов людей и потере около 2 трлн долларов в год для мировой экономики. Исследование, проведённое по заказу правительства Великобритании, прогнозирует тяжёлые экономические и медицинские последствия устойчивости бактерий к антибиотикам, которая продолжает набирать силу в 122 странах.
Предсказания показывают, что, если не принять меры, рост устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) может повлечь за собой потерю 1,7 трлн долларов ежегодно в следующем квартале века. Сильнее всего экономику США, Великобритании и ЕС затронет этот процесс, что вызывает опасения по поводу резкого сокращения международной помощи и борьбы с УПП.
В четверг правительство Великобритании объявило о сокращении финансирования фонда Флеминга, который борется с УПП в странах с низким и средним уровнем дохода. США также уменьшили свою помощь на 9 миллиардов долларов, а ряд европейских стран последовали их примеру.
"Когда мы проводили наше исследование экономических последствий устойчивости к противомикробным препаратам, предполагалось, что показатели устойчивости будут продолжать соответствовать историческим тенденциям. Однако резкое сокращение официальной помощи, особенно со стороны США и Великобритании, может значительно ускорить рост устойчивости", — утверждает ведущий автор исследования.
Исследование также предсказывает увеличение смертности от устойчивых к антибиотикам бактерий на 60%. В США и Великобритании ежегодно умирать от этих бактерий будут десятки тысяч человек. Прогнозируется также, что лечение таких инфекций будет значительно дороже, чем лечение заболеваний, на которые антибиотики остаются эффективными.
Угрозы УПП нарастают. Без срочных мер антибиотики, которые у нас есть сегодня, могут стать бесполезными, и простая инфекция может стать смертельной.
Эти вызовы требуют изменений в политике правительств, разработки новых лекарств и обеспечения того, чтобы все понимали, что антибиотики не лечат вирусы.
Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов.
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