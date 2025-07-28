Миллионы жизней под угрозой: супербактерии могут стать причиной катастрофы — что ждёт к 2050 году

Прогнозы учёных: какие супербактерии могут убить миллионы людей?

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные спрогнозировали, что к 2050 году супербактерии могут привести к гибели миллионов людей и потере около 2 трлн долларов в год для мировой экономики. Исследование, проведённое по заказу правительства Великобритании, прогнозирует тяжёлые экономические и медицинские последствия устойчивости бактерий к антибиотикам, которая продолжает набирать силу в 122 странах.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Экономические потери от устойчивости к антибиотикам

Предсказания показывают, что, если не принять меры, рост устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) может повлечь за собой потерю 1,7 трлн долларов ежегодно в следующем квартале века. Сильнее всего экономику США, Великобритании и ЕС затронет этот процесс, что вызывает опасения по поводу резкого сокращения международной помощи и борьбы с УПП.

Снижение международной помощи и её последствия

В четверг правительство Великобритании объявило о сокращении финансирования фонда Флеминга, который борется с УПП в странах с низким и средним уровнем дохода. США также уменьшили свою помощь на 9 миллиардов долларов, а ряд европейских стран последовали их примеру.

Пожилое предупреждение: увеличение смертности

"Когда мы проводили наше исследование экономических последствий устойчивости к противомикробным препаратам, предполагалось, что показатели устойчивости будут продолжать соответствовать историческим тенденциям. Однако резкое сокращение официальной помощи, особенно со стороны США и Великобритании, может значительно ускорить рост устойчивости", — утверждает ведущий автор исследования.

Прогнозы роста смертности и расходов на здравоохранение

Исследование также предсказывает увеличение смертности от устойчивых к антибиотикам бактерий на 60%. В США и Великобритании ежегодно умирать от этих бактерий будут десятки тысяч человек. Прогнозируется также, что лечение таких инфекций будет значительно дороже, чем лечение заболеваний, на которые антибиотики остаются эффективными.

Призыв к действиям: что необходимо сделать для борьбы с УПП

Угрозы УПП нарастают. Без срочных мер антибиотики, которые у нас есть сегодня, могут стать бесполезными, и простая инфекция может стать смертельной.

Эти вызовы требуют изменений в политике правительств, разработки новых лекарств и обеспечения того, чтобы все понимали, что антибиотики не лечат вирусы.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов.

