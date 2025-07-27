Проблемы COVID-19 могут быть глубже, чем вы думали: пандемия продолжает воздействовать на организм

Пандемия COVID-19 привела к неожиданному и пугающему результату — она значительно ускорила старение мозга, даже у тех, кто не болел вирусом. Это стало очевидно из нового исследования, проводившегося на базе данных о 15 334 здоровых людях.
В ходе работы над моделью старения мозга ученые использовали данные как о тех, кто не был заражен, так и о тех, кто пережил болезнь. Эта модель позволила проанализировать снимки мозга 996 участников: половине из них снимки делали до пандемии, другой половине — до и после.
Оказалось, что за время пандемии мозг последней группы старел в среднем на 5,5 месяцев быстрее, а в некоторых случаях — даже на 20 месяцев. Ускоренное старение мозга происходило независимо от того, был ли человек заражен.
Тем не менее, инфицирование COVID-19 оказывало более заметное влияние на пожилых участников, где скорость старения увеличивалась.
Особенно выраженные изменения в старении наблюдались у мужчин и людей, столкнувшихся с социально-экономическими трудностями: безработицей, низким доходом, плохим здоровьем и недостатком образования.
Кроме того, для оценки когнитивных способностей ученые использовали различные тесты. У тех, кто пережил инфекцию, были замечены ухудшения в работоспособности, особенно в гибкости мышления и скорости обработки информации.
"Что меня больше всего удивило, так это то, что даже у людей, не болевших COVID, наблюдалось значительное увеличение скорости старения мозга. Это действительно показывает, насколько сильно последствия пандемии — от изоляции до неопределенности — могли повлиять на здоровье нашего мозга". — рассказывают исследователи.
COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
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