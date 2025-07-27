Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскопки в королевской часовне Тауэра раскрыли неизвестные факты истории
Что нужно сделать перед переездом: советы по организации и упаковке вещей
Погребняк вступилась за Седокову: обвинения в смерти Тиммы необоснованны
Вера Неудахина: летом мозг подавляет чувство голода для предотвращения перегрева
Домашние тренировки могут быть такими же эффективными, как занятия в зале, утверждают тренеры
Поедание травы может указывать на дефицит клетчатки в рационе собаки
Крапива и одуванчик укрепляют растения и ускоряют созревание урожая
Неожиданные переключения радио: функции TA, PTY и AF могут повлиять на работу устройства
Почему Ксения Бородина сохранила фамилию Омарова после нового брака?

Прорыв в борьбе с раком: экспериментальная терапия меняет судьбы пациентов — всё под контролем

Новый препарат продлевает жизнь пациентам с раком на 40%
1:51
Здоровье

Новый метод лечения агрессивных форм рака желудка продемонстрировал обнадеживающие результаты на клинических испытаниях второй фазы.

Раковые клетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Экспериментальный препарат

Препарат сатрикабтаген аутолейцел (satri-cel) — это разновидность CAR-T-клеточной иммунотерапии, в которой используются собственные иммунные клетки пациента для борьбы с раковыми клетками.

Препарат нацелен на белок CLDN18.2, который используется некоторыми опухолями для роста.

Клинические испытания: результаты

В испытаниях участвовали 156 пациентов с раком желудка или гастроэзофагеального перехода, которые не ответили на как минимум два предыдущих лечения.

У пациентов, получавших satri-cel, продолжительность жизни увеличилась на 40% по сравнению с контрольной группой, получавшей стандартную терапию.

У 22% пациентов, получавших новый препарат, наблюдалось значительное сокращение опухолей, в то время как в контрольной группе этот показатель составил лишь 4%.

Медиана времени до прогрессирования болезни увеличилась с 1,77 до 3,25 месяцев.

Побочные эффекты терапии

Среди побочных эффектов терапии наблюдается снижение уровня клеток крови. Однако исследователи уверены, что эти осложнения можно контролировать.

Успешный опыт

CAR-T-терапия уже показала свою эффективность в лечении гематологических заболеваний и теперь демонстрирует успешные результаты при лечении солидных опухолей.

Исследователи продолжают изучать потенциал satri-cel в адъювантной терапии и как средство первой линии лечения для борьбы с раком на более ранних стадиях.

Уточнения

Рак опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Домашние тренировки могут быть такими же эффективными, как занятия в зале, утверждают тренеры
Поедание травы может указывать на дефицит клетчатки в рационе собаки
Крапива и одуванчик укрепляют растения и ускоряют созревание урожая
Неожиданные переключения радио: функции TA, PTY и AF могут повлиять на работу устройства
Почему Ксения Бородина сохранила фамилию Омарова после нового брака?
Новый препарат продлевает жизнь пациентам с раком на 40%
Главный туристический миф Италии развенчан: легенда, которую не все любят
Утренний комплекс упражнений для лица: помогает уменьшить отеки и повысить тонус
Повара рекомендуют: свиная шея на гриле с душистыми специями и чесноком
Глобальное потепление уничтожает основания домов в Александрии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.