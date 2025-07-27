Прорыв в борьбе с раком: экспериментальная терапия меняет судьбы пациентов — всё под контролем

Новый препарат продлевает жизнь пациентам с раком на 40%

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый метод лечения агрессивных форм рака желудка продемонстрировал обнадеживающие результаты на клинических испытаниях второй фазы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Экспериментальный препарат

Препарат сатрикабтаген аутолейцел (satri-cel) — это разновидность CAR-T-клеточной иммунотерапии, в которой используются собственные иммунные клетки пациента для борьбы с раковыми клетками.

Препарат нацелен на белок CLDN18.2, который используется некоторыми опухолями для роста.

Клинические испытания: результаты

В испытаниях участвовали 156 пациентов с раком желудка или гастроэзофагеального перехода, которые не ответили на как минимум два предыдущих лечения.

У пациентов, получавших satri-cel, продолжительность жизни увеличилась на 40% по сравнению с контрольной группой, получавшей стандартную терапию.

У 22% пациентов, получавших новый препарат, наблюдалось значительное сокращение опухолей, в то время как в контрольной группе этот показатель составил лишь 4%.

Медиана времени до прогрессирования болезни увеличилась с 1,77 до 3,25 месяцев.

Побочные эффекты терапии

Среди побочных эффектов терапии наблюдается снижение уровня клеток крови. Однако исследователи уверены, что эти осложнения можно контролировать.

Успешный опыт

CAR-T-терапия уже показала свою эффективность в лечении гематологических заболеваний и теперь демонстрирует успешные результаты при лечении солидных опухолей.

Исследователи продолжают изучать потенциал satri-cel в адъювантной терапии и как средство первой линии лечения для борьбы с раком на более ранних стадиях.

Уточнения

Рак — опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

