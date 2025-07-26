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Седина в 30 лет — что на самом деле скрывается за потерей цвета

Влияние стресса и курения на седину: мнения специалистов и научные данные
3:34
Здоровье

Седые волосы уже давно перестали быть символом только мудрости, и превратились в источник беспокойства для многих молодых людей. Почему это происходит и что скрывается за потерей природного цвета волос?

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Цвет волос зависит от меланина

Цвет волос зависит от меланина — пигмента, который производится меланоцитами. Когда эти клетки теряют активность, волосы постепенно утрачивают насыщенность. Это естественный процесс, на который влияют несколько факторов, главный из которых — старение.

С возрастом меланоциты постепенно снижают свою активность, и к 50 годам у многих людей седина становится заметной на половине шевелюры. Но первые белые волосы могут появляться уже в возрасте 30 лет, что считается вполне нормальным.

Генетика и этнические особенности в процессе поседения

Гены играют ключевую роль в том, когда человек начнёт седеть. Если у родителей седина появилась рано, то есть большая вероятность, что этот процесс повторится у их детей. Этническая принадлежность также оказывает влияние: представители некоторых групп сохраняют цвет волос значительно дольше.

Какие заболевания ускоряют процесс поседения

Некоторые заболевания могут ускорить поседение. Например, нарушения в работе щитовидной железы, аутоиммунные заболевания или последствия агрессивного лечения могут негативно воздействовать на меланоциты. В редких случаях этот процесс может быть обратимым после лечения.

Как курение влияет на седину

Курение — это скрытая угроза для здоровья и молодости. Токсины, содержащиеся в сигаретах, не только повреждают легкие, но и влияют на состояние волосяных фолликулов. Исследования показывают, что у курильщиков седина появляется намного раньше, чем у тех, кто не курит.

Дефицит витамина В12

Кроме того, дефицит витамина В12 может стать причиной утраты пигмента волос. Недостаток этого витамина также провоцирует их истончение и выпадение. Своевременная коррекция рациона или прием добавок помогут вернуть природный цвет волос.

Связь стресса с появлением седины

Стресс также часто обвиняют в появлении седины, однако научные данные не всегда подтверждают эту связь. Некоторые исследования показывают определенную зависимость, но большинство экспертов не склонны делать окончательные выводы.

Естественное старение и седина

Процесс старения у каждого человека протекает по-своему, и седина — это лишь один из его признаков. Пока одни ученые пытаются найти способы замедлить потерю пигмента, другие напоминают, что естественные изменения не всегда нуждаются в вмешательстве.

Как замедлить поседение

Современная косметология предлагает множество средств для маскировки седых волос, но важно помнить, что такие способы не решают проблему изнутри. Главное — заботиться о своем здоровье. Сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и контроль над хроническими заболеваниями могут помочь отсрочить проявления возрастных изменений.

Седые волосы — это не приговор, а всего лишь часть естественного пути. Принятие изменений в своем теле и внешний вид часто оказывается лучшим ответом на вызовы времени.

Уточнения

Седина́ волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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