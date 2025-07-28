Почему улучшение сна не требует сложных препаратов: природный способ справиться с бессонницей

Миндаль и ромашковый чай: два продукта для стабилизации и улучшения сна

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для достижения стабильного и крепкого сна можно использовать различные стратегии, и одна из них заключается в добавлении определенных продуктов в рацион. Миндаль и ромашковый чай — два продукта, которые могут значительно улучшить качество сна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ромашковый чай

Миндаль

Миндаль является отличным источником мононенасыщенных жиров, клетчатки и антиоксидантов. Он помогает в профилактике хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. Кроме того, миндаль содержит гормон мелатонин, который регулирует внутренние часы организма и помогает подготовиться ко сну.

Ромашковый чай

Ромашковый чай богат антиоксидантом апигенином, который влияет на рецепторы в мозгу, способствующие сонливости и уменьшению бессонницы. Исследования показывают, что употребление ромашкового чая способствует быстрому засыпанию и улучшению качества сна, помогая уменьшить количество ночных пробуждений.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.

