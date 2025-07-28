Носовое кровотечение? Спокойствие и правильные действия — залог быстрого выздоровления

Избегайте кофе и напитков с кофеином после остановки кровотечения из носа

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Носовое кровотечение — это достаточно распространённая, но всегда неожиданная проблема. Несмотря на это, важно сохранять спокойствие, так как тревога может усилить сердцебиение, что приведет к ещё большей потере крови.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с заложенным носом ночью

Как остановить носовое кровотечение

Если вы столкнулись с носовым кровотечением, следуйте этим рекомендациям:

Сядьте прямо и наклоните голову немного вперед. Это поможет предотвратить попадание крови в горло и желудок. Приложите к носу холодное влажное полотенце или лёд, а на ноги — тёплую грелку. Это способствует сужению сосудов в носу и расширению их в ногах, что помогает остановить кровотечение. Сожмите кровоточащий сосуд: зажмите крылья носа пальцами на 3-5 минут, пока кровотечение не остановится. Также можно вставить в ноздрю смоченный в перекиси водорода марлевый тампон.

Что нельзя делать при носовом кровотечении

Не ложитесь и не располагайте ноги выше головы. Это приведет к усилению потока крови.

Не запрокидывайте голову назад . Кровь, попавшая в желудок, может вызвать рвоту, а попадание крови в дыхательные пути приведет к затруднению дыхания.

После остановки кровотечения избегайте еды и напитков с кофеином, так как они могут повысить давление и спровоцировать новый приступ кровотечения.

Уточнения

Нос - орган для распознавания запахов.

