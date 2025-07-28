Носовое кровотечение? Спокойствие и правильные действия — залог быстрого выздоровления

Носовое кровотечение — это достаточно распространённая, но всегда неожиданная проблема. Несмотря на это, важно сохранять спокойствие, так как тревога может усилить сердцебиение, что приведет к ещё большей потере крови.
Если вы столкнулись с носовым кровотечением, следуйте этим рекомендациям:
Сядьте прямо и наклоните голову немного вперед. Это поможет предотвратить попадание крови в горло и желудок.
Приложите к носу холодное влажное полотенце или лёд, а на ноги — тёплую грелку. Это способствует сужению сосудов в носу и расширению их в ногах, что помогает остановить кровотечение.
Сожмите кровоточащий сосуд: зажмите крылья носа пальцами на 3-5 минут, пока кровотечение не остановится. Также можно вставить в ноздрю смоченный в перекиси водорода марлевый тампон.
Не ложитесь и не располагайте ноги выше головы. Это приведет к усилению потока крови.
Не запрокидывайте голову назад. Кровь, попавшая в желудок, может вызвать рвоту, а попадание крови в дыхательные пути приведет к затруднению дыхания.
После остановки кровотечения избегайте еды и напитков с кофеином, так как они могут повысить давление и спровоцировать новый приступ кровотечения.
Нос - орган для распознавания запахов.
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