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Носовое кровотечение? Спокойствие и правильные действия — залог быстрого выздоровления

Избегайте кофе и напитков с кофеином после остановки кровотечения из носа
1:26
Здоровье

Носовое кровотечение — это достаточно распространённая, но всегда неожиданная проблема. Несмотря на это, важно сохранять спокойствие, так как тревога может усилить сердцебиение, что приведет к ещё большей потере крови.

Мужчина с заложенным носом ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с заложенным носом ночью

Как остановить носовое кровотечение

Если вы столкнулись с носовым кровотечением, следуйте этим рекомендациям:

  1. Сядьте прямо и наклоните голову немного вперед. Это поможет предотвратить попадание крови в горло и желудок.

  2. Приложите к носу холодное влажное полотенце или лёд, а на ноги — тёплую грелку. Это способствует сужению сосудов в носу и расширению их в ногах, что помогает остановить кровотечение.

  3. Сожмите кровоточащий сосуд: зажмите крылья носа пальцами на 3-5 минут, пока кровотечение не остановится. Также можно вставить в ноздрю смоченный в перекиси водорода марлевый тампон.

Что нельзя делать при носовом кровотечении

  • Не ложитесь и не располагайте ноги выше головы. Это приведет к усилению потока крови.

  • Не запрокидывайте голову назад. Кровь, попавшая в желудок, может вызвать рвоту, а попадание крови в дыхательные пути приведет к затруднению дыхания.

  • После остановки кровотечения избегайте еды и напитков с кофеином, так как они могут повысить давление и спровоцировать новый приступ кровотечения.

Уточнения

Нос - орган для распознавания запахов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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