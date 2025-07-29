Чистая кожа — это не про косметику: шесть шагов, которые работают на самом деле

Если кремы и косметические процедуры не помогают, возможно, причина акне — не на коже, а глубже. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева уверена: прыщи — это сигнал, что организм не справляется с внутренней нагрузкой, и чаще всего проблема кроется в работе кишечника.
По словам Лебедевой, акне часто появляется, когда в организме накапливаются сбои: запоры, застой жёлчи, дефицит витаминов, дисбактериоз. Кожа в этом случае берёт на себя функцию детоксикации. Врач советует также обращать внимание на локализацию высыпаний:
— лоб — проблемы с ЖКТ,
— подбородок — гормональный фон,
— щёки — печень и лёгкие,
— спина — кишечник и гормоны.
Шесть шагов к чистой коже
Чистая кожа начинается изнутри
Кожа — это не просто внешний барьер, а отражение процессов внутри. Правильное питание, нормальная работа ЖКТ и гормональный баланс — основа борьбы с акне.
Акне́ - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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