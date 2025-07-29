Чистая кожа — это не про косметику: шесть шагов, которые работают на самом деле

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала шесть способов избавиться от акне

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если кремы и косметические процедуры не помогают, возможно, причина акне — не на коже, а глубже. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева уверена: прыщи — это сигнал, что организм не справляется с внутренней нагрузкой, и чаще всего проблема кроется в работе кишечника.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Как избавиться от акне: советы гастроэнтеролога

По словам Лебедевой, акне часто появляется, когда в организме накапливаются сбои: запоры, застой жёлчи, дефицит витаминов, дисбактериоз. Кожа в этом случае берёт на себя функцию детоксикации. Врач советует также обращать внимание на локализацию высыпаний:

— лоб — проблемы с ЖКТ,

— подбородок — гормональный фон,

— щёки — печень и лёгкие,

— спина — кишечник и гормоны.

Шесть шагов к чистой коже

Уберите сахар, фастфуд и молочку — они усиливают воспаления. Добавьте клетчатку — овощи, зелень и семена чиа нормализуют стул и микрофлору. Пейте тёплую воду натощак — это помогает оттоку жёлчи. Компенсируйте дефициты — витамины A, D, цинк и омега-3 критически важны для здоровья кожи. Снижайте стресс и наладьте сон — кортизол усиливает сальность кожи. Восстановите кишечник — без этого косметика и процедуры дают лишь временный эффект.

Чистая кожа начинается изнутри

Кожа — это не просто внешний барьер, а отражение процессов внутри. Правильное питание, нормальная работа ЖКТ и гормональный баланс — основа борьбы с акне.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



