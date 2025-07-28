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Какие вещества необходимы для красоты кожи и волос мамы: как питание влияет на внешний вид

Цинк и кальций укрепляют волосы и ногти, а железо улучшает состояние кожи
2:06
Здоровье

Мама — это, безусловно, самый важный человек для малыша, и она же является источником всех необходимых питательных веществ, которые передаются через грудное молоко. Однако чтобы обеспечить необходимый баланс этих веществ для двоих, важно, чтобы мама заботилась о своём питании. Разберемся, какие именно вещества необходимы для здоровья кожи, волос и ногтей.

Учим читать с малышом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учим читать с малышом

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты важны для увлажнения кожи и восстановления коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость кожи. Эти кислоты помогают поддерживать естественный барьер кожи, защищая её от потери влаги.

Цинк

Цинк оказывает влияние на производство коллагена, что способствует поддержанию эластичности кожи и её здорового вида. Этот элемент также важен для восстановления клеток кожи, волос и ногтей.

Железо

Железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода к клеткам кожи, волосяным фолликулам и матриксу (месту роста ногтей). Недостаток железа может привести к тусклой коже и слабым волосам.

Кальций

Кальций укрепляет структуру волос и ногтей. Это вещество поддерживает их здоровье, предотвращая ломкость и хрупкость.

Витамины

  • Витамин А помогает предотвратить шелушение и раздражение кожи, обеспечивая её антиоксидантную защиту.

  • Витамин Е важен для нормального кровообращения и питания тканей, а также поддерживает водный баланс кожи.

  • Витамин D способствует нормальной работе волосяных луковиц, а также стимулирует рост волос и ногтей. Его дефицит может вызвать шелушение кожи, похожее на перхоть.

  • Витамины группы В предотвращают сухость волос и ломкость ногтей, а также помогают контролировать выпадение волос. Важно отметить, что эти витамины влияют на стрессоустойчивость, что также сказывается на здоровье кожи и волос.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка - естественный физиологический процесс, завершающий беременность человека и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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