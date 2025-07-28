Любимая всеми поза для сна оказалось вредной — вот как нужно лежать для здоровья позвоночника

Сон играет жизненно важную роль в поддержании здоровья и благополучия, но не все позы для сна одинаково полезны. Спать на животе — это одна из наименее предпочтительных поз, особенно для людей с определенными состояниями здоровья.
Для будущих мам особенно на поздних сроках беременности сон на животе может вызвать давление на живот и матку, что неблагоприятно скажется на здоровье как матери, так и ребенка. Это также может привести к болям в пояснице и тазу. Врачи рекомендуют спать на боку, чтобы обеспечить оптимальное кровообращение и снизить нагрузку на позвоночник.
Сон на животе вреден для людей с заболеваниями позвоночника. В этой позе позвоночник находится в неестественном положении, что создает дополнительную нагрузку на поясничный и шейный отделы, что может ухудшить симптомы остеохондроза и грыж межпозвоночных дисков. Лучшими позами для таких людей считаются сон на спине с подушкой под коленями или сон на боку с подушкой между ног.
Сон на животе противопоказан людям с астмой, ХОБЛ и другими респираторными заболеваниями, так как эта поза затрудняет дыхание, сжимая грудную клетку и диафрагму. Для таких людей рекомендуется спать на спине или на боку, что способствует свободному дыханию.
Для людей с ГЭРБ сон на животе может способствовать возврату кислоты из желудка в пищевод, что вызывает изжогу и дискомфорт. Рекомендуется спать на левом боку, чтобы уменьшить риск рефлюкса и улучшить качество сна.
Детям и подросткам также не стоит спать на животе, поскольку это может повлиять на правильное развитие позвоночника и вызвать трудности с дыханием. Сон в неправильной позе может нарушить их сон и привести к пробуждениям ночью.
Есть несколько более здоровых поз для сна, которые помогут улучшить качество сна и общее самочувствие. Сон на спине с подушкой под коленями помогает поддерживать естественный изгиб позвоночника, снижая давление на поясницу. Сон на боку с подушкой между ног поддерживает правильное положение позвоночника и уменьшает напряжение в пояснице и бедрах.
Если вы привыкли спать на животе и хотите изменить привычку, можно постепенно привыкать к новой позе для сна. Использование подушек для поддержки различных частей тела поможет сделать адаптацию более комфортной. Кроме того, важно выбирать матрас и подушку, которые обеспечивают правильную поддержку позвоночника, что способствует здоровому и комфортному сну.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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