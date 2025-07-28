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Ученые нашли простое средство для борьбы с последствиями сидячего образа жизни

Пейте кофе для здоровья: 2-3 чашки в день снижают риск смерти при сидячей работе
1:14
Здоровье

Сидячий образ жизни и дефицит физической активности могут негативно сказаться на здоровье. Однако помимо регулярных прогулок и занятий спортом, ученые нашли ещё одно средство для улучшения здоровья при малоподвижном образе жизни — кофе.

Перекус в поездке
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перекус в поездке

Кофе и его влияние на здоровье

Исследования, проведенные учеными Университета Сучжоу, показали, что регулярное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти. В эксперименте, продолжавшемся 10 лет и в котором участвовали 10 тысяч человек, фиксировались такие параметры, как время, проведенное в сидячем положении, физическая активность и количество выпитого кофе.

Результаты показали, что те, кто регулярно пил кофе, имели более низкий риск смерти от таких заболеваний, как онкология, диабет и болезни сердца, по сравнению с теми, кто не употреблял кофе, несмотря на сидячую работу.

Оптимальная дозировка кофе

Для достижения положительного эффекта ученые рекомендуют пить 2-3 чашки кофе в день. Это количество напитка помогает снизить риски и приносит максимальную пользу для здоровья.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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