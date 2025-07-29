Два часа под солнцем — и жизнь навсегда изменилась: чем обернулся популярный совет

В китайской провинции Чжэцзян 62-летняя женщина по фамилии Ван оказалась в коме после того, как последовала популярному "народному" совету — прогреть спину под солнцем.
Она пролежала два часа в полуденный зной, что привело к тяжёлому тепловому удару и инсульту.
Опасное следование мифам
Женщина легла лицом вниз во дворе своего дома в разгар дня, рассчитывая на целебное действие солнца. Однако жара сыграла роковую роль. Родственники нашли её без сознания. У неё диагностировали обширный инсульт, потребовавший срочной операции.
Врачи спасли жизнь, но последствия — навсегда
После экстренного вмешательства женщине удалось сохранить жизнь, однако повреждение головного мозга оказалось серьёзным. Она впала в кому и смогла начать восстановление только спустя 120 дней интенсивной реабилитации. Сейчас она может сидеть и стоять с поддержкой, но последствия инсульта останутся навсегда.
Солнце — не панацея
Врач Е Сянмин, наблюдавший пациентку, отметил, что перегрев на солнце может быть смертельно опасным, особенно для пожилых людей. Ни в коем случае нельзя проводить длительное время под палящими лучами, особенно в обеденные часы.
Вывод: не всё, что популярно, — безопасно
Следование сомнительным советам без медицинского обоснования может привести к трагическим последствиям. Тепловой удар и инсульт — реальная угроза при длительном пребывании на солнце.
Медицинская реабилитация - комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление нормальных психических и физиологических функций (потребностей) человеческого организма.
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