Два часа под солнцем — и жизнь навсегда изменилась: чем обернулся популярный совет

Жительница Чжэцзяна получила инсульт после двух часов под палящим солнцем — СМИ

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В китайской провинции Чжэцзян 62-летняя женщина по фамилии Ван оказалась в коме после того, как последовала популярному "народному" совету — прогреть спину под солнцем.

Фото: The Conversation by Mario Tama, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жара в Финиксе

Инсульт из-за солнца: как опасный совет едва не стоил жизни

Она пролежала два часа в полуденный зной, что привело к тяжёлому тепловому удару и инсульту.

Опасное следование мифам

Женщина легла лицом вниз во дворе своего дома в разгар дня, рассчитывая на целебное действие солнца. Однако жара сыграла роковую роль. Родственники нашли её без сознания. У неё диагностировали обширный инсульт, потребовавший срочной операции.

Врачи спасли жизнь, но последствия — навсегда

После экстренного вмешательства женщине удалось сохранить жизнь, однако повреждение головного мозга оказалось серьёзным. Она впала в кому и смогла начать восстановление только спустя 120 дней интенсивной реабилитации. Сейчас она может сидеть и стоять с поддержкой, но последствия инсульта останутся навсегда.

Солнце — не панацея

Врач Е Сянмин, наблюдавший пациентку, отметил, что перегрев на солнце может быть смертельно опасным, особенно для пожилых людей. Ни в коем случае нельзя проводить длительное время под палящими лучами, особенно в обеденные часы.

Вывод: не всё, что популярно, — безопасно

Следование сомнительным советам без медицинского обоснования может привести к трагическим последствиям. Тепловой удар и инсульт — реальная угроза при длительном пребывании на солнце.

Уточнения

Медицинская реабилитация - комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление нормальных психических и физиологических функций (потребностей) человеческого организма.

