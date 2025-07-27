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Как научиться просыпаться свежим и отдохнувшим: несложные шаги к идеальному началу дня

Как просыпаться отдохнувшим: соблюдайте регулярный режим сна и бодрствования
1:17
Здоровье

Многие люди сталкиваются с проблемой утренней сонливости и разбитости, что мешает нормально начать день. Однако, соблюдая несколько простых правил, можно научиться просыпаться отдохнувшим и энергичным, готовым к продуктивному дню.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Соблюдать режим сна и бодрствования

Самый простой и эффективный способ нормализации сна — это соблюдение регулярного режима. Постарайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Организм привыкает к такому ритму, и вскоре появится "внутренний будильник", который поможет вам просыпаться без проблем, а бессонница и трудности с пробуждением исчезнут.

Не есть перед сном

Не ешьте как минимум два часа до сна. Это снизит нагрузку на пищеварительную систему и поможет вам лучше отдохнуть ночью. Если избежать позднего ужина не удаётся, старайтесь исключить сладкую и жирную пищу, чтобы не нарушать процессы пищеварения и сна.

Правильно пить воду

Перед сном полезно выпить стакан тёплой воды. Это способствует нормализации обменных процессов. Утром также начните день с воды — стакан жидкости, выпитый сразу после пробуждения, "включит" организм, улучшит самочувствие и зарядит энергией.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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