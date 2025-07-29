Невидимая угроза на кожуре банана: что попадает в организм, когда ты её не моешь

Многие уверены, что мыть бананы не нужно — ведь кожуру всё равно никто не ест. Однако технолог Трейси Симс в интервью изданию Mirror объяснила, почему это опасное заблуждение.
Даже несъедобная часть фрукта может стать источником загрязнений, если её не промыть перед очищением.
Что скрывает кожура
На поверхности бананов нередко остаются грязь, бактерии, остатки пестицидов и следы насекомых. Когда вы очищаете немытый фрукт, всё это переносится на руки, а затем — на мякоть и в рот. Особенно это актуально для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Риски — не надуманные
По словам Симс, пренебрежение мытьём фруктов и овощей может привести к пищевым отравлениям. Среди возможных возбудителей — кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Помимо этого, накопление в организме остатков химикатов связано с повышенным риском серьёзных заболеваний: гипертонии, диабета, аутизма, деменции и онкологии.
Как правильно мыть бананы и другие фрукты
— Промывайте кожуру под проточной водой перед тем, как брать фрукт в руки.
— При необходимости используйте мягкую щётку.
— Обязательно мойте руки после очищения, особенно перед приёмом пищи.
Простая мера, которая может защитить здоровье
Мыть фрукты — даже те, что не едят с кожурой — это базовая гигиена, о которой легко забыть. Но она действительно снижает риск попадания в организм опасных веществ и бактерий.
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).
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