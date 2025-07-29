Невидимая угроза на кожуре банана: что попадает в организм, когда ты её не моешь

Технолог Трейси Симс: немытые бананы могут переносить бактерии и пестициды

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что мыть бананы не нужно — ведь кожуру всё равно никто не ест. Однако технолог Трейси Симс в интервью изданию Mirror объяснила, почему это опасное заблуждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg Бананы

Почему нужно мыть бананы: простое правило гигиены

Даже несъедобная часть фрукта может стать источником загрязнений, если её не промыть перед очищением.

Что скрывает кожура

На поверхности бананов нередко остаются грязь, бактерии, остатки пестицидов и следы насекомых. Когда вы очищаете немытый фрукт, всё это переносится на руки, а затем — на мякоть и в рот. Особенно это актуально для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Риски — не надуманные

По словам Симс, пренебрежение мытьём фруктов и овощей может привести к пищевым отравлениям. Среди возможных возбудителей — кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Помимо этого, накопление в организме остатков химикатов связано с повышенным риском серьёзных заболеваний: гипертонии, диабета, аутизма, деменции и онкологии.

Как правильно мыть бананы и другие фрукты

— Промывайте кожуру под проточной водой перед тем, как брать фрукт в руки.

— При необходимости используйте мягкую щётку.

— Обязательно мойте руки после очищения, особенно перед приёмом пищи.

Простая мера, которая может защитить здоровье

Мыть фрукты — даже те, что не едят с кожурой — это базовая гигиена, о которой легко забыть. Но она действительно снижает риск попадания в организм опасных веществ и бактерий.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

