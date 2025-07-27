Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин США запустил онлайн-сбор средств для погашения огромного госдолга
Сан-Паулу строит самый масштабный снежный парк в Бразилии
Ветеринары рассказали об опасности установки брекетов собакам ради эстетики
Локальный ремонт и полировка: как устранить поверхностные царапины на автомобиле
Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца
Яблоки с медом, орехами и корицей рекомендуют запекать при 180 градусов
В Оверни зафиксированы странные магнитные аномалии у потухшего вулкана
Новый подход в тренировках: один подход эффективен для роста мышц, утверждают ученые
Принципы поведения в Disney World: как избежать неприятных последствий

Опасные цветы на тарелке: почему не стоит экспериментировать с декоративными растениями в еде

Опасные цветы для пищи: азалия, нарцисс и другие токсичные растения
Здоровье

С каждым годом всё больше фуд-стилистов используют цветы как часть декора на блюде. Это придает изысканности и оригинальности, однако важно помнить, что не все цветы безопасны для потребления.

Ландыш
Фото: flickr.com by bastus917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ландыш

Несъедобные цветы и их опасность

Некоторые цветы могут быть не только несъедобными, но и токсичными. Их сок может вызвать отравление, а в худших случаях привести к летальному исходу. Даже если вы не столкнетесь с такой серьезной реакцией, последствия могут быть неприятными — от расстройств пищеварения и высыпаний на коже до анафилактического шока.

К числу опасных растений, которые категорически нельзя использовать в пищу, относятся: азалия, безвременник осенний, гортензия, глициния, горный лавр, наперстянка, нарцисс, ландыш и олеандр.

Что важно помнить при использовании цветов

Перечень опасных растений не ограничивается только вышеперечисленными цветами. Важно помнить, что растения, обработанные пестицидами и другими химическими веществами, или собранные рядом с дорогами, также могут быть опасны для здоровья.

Перед тем как добавить цветы в своё блюдо, всегда консультируйтесь с специалистом. Это поможет избежать неприятных последствий и гарантирует безопасность для вас и ваших гостей.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца
Яблоки с медом, орехами и корицей рекомендуют запекать при 180 градусов
В Оверни зафиксированы странные магнитные аномалии у потухшего вулкана
Новый подход в тренировках: один подход эффективен для роста мышц, утверждают ученые
Принципы поведения в Disney World: как избежать неприятных последствий
Некоторые покупные грунты заражены патогенами — риски для рассады высоки
Маргарита Симоньян каждую ночь видит во сне здорового мужа
Госдума успокоила пенсионеров: цифровой рубль — только по желанию
Subaru рассматривает создание компактного электромобиля меньшего размера, чем Solterra
Итальянский деликатес дома: рецепт спагетти с тунцом и лимонным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.