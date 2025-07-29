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Укус змеи — не приговор: что делать в первые минуты, чтобы спасти жизнь

Профессор Марина Костюченко рассказала, как оказать первую помощь при укусе змеи
1:37
Здоровье

С потеплением в России возрастает риск столкновения со змеями, особенно в лесах и на дачах.

Змея в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Змея в саду

Что делать при укусе змеи: советы от профессора

Профессор Марина Костюченко рассказала, как правильно оказать первую помощь при укусе и минимизировать угрозу для жизни и здоровья.

Чем опасен укус гадюки

В средней полосе России наиболее опасна гадюка. Её яд вызывает выраженный отёк, может провоцировать некроз тканей, нарушает работу сердца, свёртываемость крови и способен вызвать анафилактический шок. Реакция организма может быть стремительной, поэтому важно действовать быстро.

Пошаговая помощь пострадавшему:

— Успокойте человека и вызовите скорую помощь.
— Обездвижьте укушенную конечность — можно наложить шину.
— Закройте рану чистой тканью и приложите холод (через материю).
— Обеспечьте обильное питьё - это поможет снизить концентрацию токсинов в крови.
— Следите за дыханием и пульсом. При остановке сердца начинайте реанимацию: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
— Если помощь задерживается — срочно доставьте пострадавшего в больницу самостоятельно.

Профилактика: как не стать жертвой укуса

Чтобы не оказаться в зоне риска, отправляясь в лес или на природу, надевайте закрытую плотную обувь и брюки. Избегайте высокой травы и зарослей, где змеи чаще всего прячутся. Не трогайте змей — даже если они кажутся мёртвыми или безобидными.

Уточнения

Обыкновенная гадюка - вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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