Укус змеи — не приговор: что делать в первые минуты, чтобы спасти жизнь

С потеплением в России возрастает риск столкновения со змеями, особенно в лесах и на дачах.
Профессор Марина Костюченко рассказала, как правильно оказать первую помощь при укусе и минимизировать угрозу для жизни и здоровья.
Чем опасен укус гадюки
В средней полосе России наиболее опасна гадюка. Её яд вызывает выраженный отёк, может провоцировать некроз тканей, нарушает работу сердца, свёртываемость крови и способен вызвать анафилактический шок. Реакция организма может быть стремительной, поэтому важно действовать быстро.
Пошаговая помощь пострадавшему:
— Успокойте человека и вызовите скорую помощь.
— Обездвижьте укушенную конечность — можно наложить шину.
— Закройте рану чистой тканью и приложите холод (через материю).
— Обеспечьте обильное питьё - это поможет снизить концентрацию токсинов в крови.
— Следите за дыханием и пульсом. При остановке сердца начинайте реанимацию: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
— Если помощь задерживается — срочно доставьте пострадавшего в больницу самостоятельно.
Профилактика: как не стать жертвой укуса
Чтобы не оказаться в зоне риска, отправляясь в лес или на природу, надевайте закрытую плотную обувь и брюки. Избегайте высокой травы и зарослей, где змеи чаще всего прячутся. Не трогайте змей — даже если они кажутся мёртвыми или безобидными.
Обыкновенная гадюка - вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
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