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Эти фрукты и овощи утолят жажду лучше, чем вода — проверено диетологом

Урсула Родригес назвала продукты, помогающие поддерживать водный баланс летом
1:32
Здоровье

В жаркое время года водный баланс особенно важен, но не всем удаётся пить много чистой воды.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

Как утолить жажду без воды: летний совет от диетолога

Диетолог Урсула Родригес в интервью изданию Infosalus предложила вкусную и полезную альтернативу — фрукты и овощи, насыщенные влагой.

Фрукты и овощи вместо бутылки воды

Некоторые продукты содержат более 90 % жидкости. Среди них — клубника, арбуз, дыня, огурцы, томаты и кабачки. Они не только утоляют жажду, но и приносят массу пользы организму: насыщают витаминами, клетчаткой и антиоксидантами.

Польза выходит за рамки гидратации

Помимо увлажнения, эти продукты помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и защищают клетки от окислительного стресса. Это делает их идеальным выбором для летнего рациона.

Будьте осторожны с кофе

В жару следует ограничивать потребление кофе. Как напомнила ранее эндокринолог Дарья Хайкина, кофеин усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Пить кофе лучше в прохладное время суток, обязательно запивая водой.

Простой выбор — большая польза

Добавив сочные овощи и фрукты в рацион, можно не только легче переносить жару, но и поддерживать общее здоровье. Это простое и вкусное решение для тех, кому тяжело пить много воды.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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