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Вино и здоровье: когда бокал любимого напитка может принести больше вреда, чем пользы

Астматиков может спровоцировать приступ: опасность вина из-за сульфитов
1:24
Здоровье

Из всех алкогольных напитков вино часто рассматривается с некоторым снисхождением, и даже существуют диеты, где вино может быть частью рациона. Однако есть определённые категории людей, для которых вино может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Вино наливается в бокал
Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Ingrosso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино наливается в бокал

Вино и диабет: осторожность обязательна

Для людей с диабетом вино может быть опасным, поскольку оно влияет на уровень сахара в крови. Особенно опасно употребление вина натощак, так как оно вызывает резкий рост сахара, за которым следует его резкое падение. Это может привести к крайне опасным последствиям, включая потерю сознания или даже кому.

Вино и лекарства: опасное сочетание

Людям, принимающим успокаивающие или обезболивающие препараты, также следует проявить осторожность при употреблении вина. Эти лекарства замедляют активность головного мозга, и в сочетании с алкоголем это может привести к серьёзным последствиям, таким как дисфункция центральной нервной системы, кому или даже остановка дыхания.

Вино и астма: риски для дыхательной системы

Для астматиков даже 1-2 бокала вина могут вызвать приступ, так как сульфиты, содержащиеся в вине, могут стать триггером для обострения заболевания. Людям с астмой нужно быть особенно осторожными, принимая вино.

Уточнения

Вино́ - алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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