Вино и здоровье: когда бокал любимого напитка может принести больше вреда, чем пользы

Из всех алкогольных напитков вино часто рассматривается с некоторым снисхождением, и даже существуют диеты, где вино может быть частью рациона. Однако есть определённые категории людей, для которых вино может принести гораздо больше вреда, чем пользы.
Для людей с диабетом вино может быть опасным, поскольку оно влияет на уровень сахара в крови. Особенно опасно употребление вина натощак, так как оно вызывает резкий рост сахара, за которым следует его резкое падение. Это может привести к крайне опасным последствиям, включая потерю сознания или даже кому.
Людям, принимающим успокаивающие или обезболивающие препараты, также следует проявить осторожность при употреблении вина. Эти лекарства замедляют активность головного мозга, и в сочетании с алкоголем это может привести к серьёзным последствиям, таким как дисфункция центральной нервной системы, кому или даже остановка дыхания.
Для астматиков даже 1-2 бокала вина могут вызвать приступ, так как сульфиты, содержащиеся в вине, могут стать триггером для обострения заболевания. Людям с астмой нужно быть особенно осторожными, принимая вино.
Вино́ - алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
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