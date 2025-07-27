Вино и здоровье: когда бокал любимого напитка может принести больше вреда, чем пользы

Астматиков может спровоцировать приступ: опасность вина из-за сульфитов

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из всех алкогольных напитков вино часто рассматривается с некоторым снисхождением, и даже существуют диеты, где вино может быть частью рациона. Однако есть определённые категории людей, для которых вино может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Ingrosso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вино наливается в бокал

Вино и диабет: осторожность обязательна

Для людей с диабетом вино может быть опасным, поскольку оно влияет на уровень сахара в крови. Особенно опасно употребление вина натощак, так как оно вызывает резкий рост сахара, за которым следует его резкое падение. Это может привести к крайне опасным последствиям, включая потерю сознания или даже кому.

Вино и лекарства: опасное сочетание

Людям, принимающим успокаивающие или обезболивающие препараты, также следует проявить осторожность при употреблении вина. Эти лекарства замедляют активность головного мозга, и в сочетании с алкоголем это может привести к серьёзным последствиям, таким как дисфункция центральной нервной системы, кому или даже остановка дыхания.

Вино и астма: риски для дыхательной системы

Для астматиков даже 1-2 бокала вина могут вызвать приступ, так как сульфиты, содержащиеся в вине, могут стать триггером для обострения заболевания. Людям с астмой нужно быть особенно осторожными, принимая вино.

Уточнения

Вино́ - алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

