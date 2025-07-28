Куркума лечит, но может и навредить — кому стоит исключить её из рациона

Терапевт Никулина: куркумин усиливает выработку жёлчи и может навредить при заболеваниях ЖКТ

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума давно зарекомендовала себя как мощная природная добавка с множеством полезных свойств.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Куркума: польза и предостережения

Но, несмотря на все её плюсы, употреблять эту специю стоит с осторожностью — особенно тем, у кого есть определённые проблемы со здоровьем. Об этом рассказала терапевт Ирина Никулина.

Чем полезен куркумин

Главное активное вещество куркумы — куркумин — обладает выраженными антисептическими, обезболивающими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он укрепляет иммунитет, защищает нервные клетки и может снижать риск онкологических заболеваний. Кроме того, куркумин благотворно влияет на общее состояние организма, особенно в условиях хронического стресса или воспаления.

Как усилить эффект

Для лучшего усвоения куркумин стоит употреблять с чёрным перцем: содержащийся в нём пиперин усиливает его биодоступность в 20 раз. Также куркуму желательно добавлять в блюда, содержащие жир — это помогает активному веществу лучше проникать в клетки.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на положительные эффекты, куркума подходит не всем. Её не рекомендуется употреблять натощак людям с пониженным давлением и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Куркумин стимулирует выработку жёлчи, что может вызвать дискомфорт. Кроме того, он разжижает кровь, поэтому противопоказан тем, кто страдает нарушениями свёртываемости или принимает антикоагулянты.

Вывод: польза с умом

Куркума — действительно мощная специя с массой достоинств. Но даже натуральные продукты требуют разумного подхода. Особенно если речь идёт о здоровье.

Уточнения

Курку́ма дли́нная — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные.

