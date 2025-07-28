Куркума лечит, но может и навредить — кому стоит исключить её из рациона

Куркума давно зарекомендовала себя как мощная природная добавка с множеством полезных свойств.
Но, несмотря на все её плюсы, употреблять эту специю стоит с осторожностью — особенно тем, у кого есть определённые проблемы со здоровьем. Об этом рассказала терапевт Ирина Никулина.
Чем полезен куркумин
Главное активное вещество куркумы — куркумин — обладает выраженными антисептическими, обезболивающими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он укрепляет иммунитет, защищает нервные клетки и может снижать риск онкологических заболеваний. Кроме того, куркумин благотворно влияет на общее состояние организма, особенно в условиях хронического стресса или воспаления.
Как усилить эффект
Для лучшего усвоения куркумин стоит употреблять с чёрным перцем: содержащийся в нём пиперин усиливает его биодоступность в 20 раз. Также куркуму желательно добавлять в блюда, содержащие жир — это помогает активному веществу лучше проникать в клетки.
Кому стоит быть осторожным
Несмотря на положительные эффекты, куркума подходит не всем. Её не рекомендуется употреблять натощак людям с пониженным давлением и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Куркумин стимулирует выработку жёлчи, что может вызвать дискомфорт. Кроме того, он разжижает кровь, поэтому противопоказан тем, кто страдает нарушениями свёртываемости или принимает антикоагулянты.
Вывод: польза с умом
Куркума — действительно мощная специя с массой достоинств. Но даже натуральные продукты требуют разумного подхода. Особенно если речь идёт о здоровье.
Курку́ма дли́нная — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные.
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