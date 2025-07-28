Томаты после термообработки творят чудеса с кожей, гормонами и стрессом

Томаты полезны не только в свежем виде. Нутрициолог Анна Баженова рассказала, что именно после термической обработки помидоры раскрывают ряд ценных свойств, особенно важных для женщин.
Один из лучших вариантов — протёртая томатная мякоть без добавок, как в томатной пасте или пюре.
Ликопин и антиоксиданты против старения кожи
После термообработки в помидорах усиливается концентрация ликопина — мощного антиоксиданта, который защищает кожу от фотостарения и снижает её чувствительность к ультрафиолету. Регулярное употребление томатной пасты также помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамины для красоты и баланса
Обработка томатов сохраняет важные для женского организма витамины:
— Витамины группы B поддерживают нервную систему, улучшают обмен веществ и помогают справляться со стрессом.
— Витамин E участвует в регуляции гормонального фона и улучшает состояние кожи.
— Витамин С укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к внешним воздействиям.
Красота из банки: кожа, волосы, вес
Пюре из томатов помогает не только организму в целом, но и напрямую влияет на внешность. Специалисты отмечают, что при регулярном употреблении улучшается состояние кожи, волос и ногтей, а также нормализуется вес. Это делает томаты в обработанном виде полезным и удобным элементом в повседневном рационе.
Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые.
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