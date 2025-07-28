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Томаты после термообработки творят чудеса с кожей, гормонами и стрессом

Анна Баженова рассказала о пользе томатного пюре для кожи и сердца
1:40
Здоровье

Томаты полезны не только в свежем виде. Нутрициолог Анна Баженова рассказала, что именно после термической обработки помидоры раскрывают ряд ценных свойств, особенно важных для женщин.

Томатный суп
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томатный суп

Тёплые томаты: как термически обработанные помидоры помогают женскому здоровью

Один из лучших вариантов — протёртая томатная мякоть без добавок, как в томатной пасте или пюре.

Ликопин и антиоксиданты против старения кожи

После термообработки в помидорах усиливается концентрация ликопина — мощного антиоксиданта, который защищает кожу от фотостарения и снижает её чувствительность к ультрафиолету. Регулярное употребление томатной пасты также помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамины для красоты и баланса

Обработка томатов сохраняет важные для женского организма витамины:

— Витамины группы B поддерживают нервную систему, улучшают обмен веществ и помогают справляться со стрессом.
— Витамин E участвует в регуляции гормонального фона и улучшает состояние кожи.
— Витамин С укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к внешним воздействиям.

Красота из банки: кожа, волосы, вес

Пюре из томатов помогает не только организму в целом, но и напрямую влияет на внешность. Специалисты отмечают, что при регулярном употреблении улучшается состояние кожи, волос и ногтей, а также нормализуется вес. Это делает томаты в обработанном виде полезным и удобным элементом в повседневном рационе.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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