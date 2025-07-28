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Секрет морщин раскрыт: всё дело в том, как растягивается кожа с годами

Изменения в коллагене названы причиной появления морщин — исследование Бингемтонского университета
1:53
Здоровье

Почему с возрастом появляются морщины: механизм, скрытый в коллагене

Женщина выполняет упражнения для лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнения для лица

Учёные из Бингемтонского университета в США раскрыли, как именно формируются морщины с возрастом.

Почему с возрастом появляются морщины: механизм, скрытый в коллагене

Оказалось, что дело не только в возрасте и внешних факторах — ключевую роль играет поведение кожи, которое со временем меняется и всё больше напоминает свойства пластилина.

Коллаген и линии Лангера: каркас кожи

Коллаген — основной белок, отвечающий за упругость кожи. Его волокна располагаются вдоль особых линий натяжения, называемых линиями Лангера. Пока кожа растягивается по этим линиям, она остаётся гладкой. Но если натяжение происходит поперёк волокон, кожа начинает формировать складки и сморщиваться.

Как кожа меняется с возрастом

В рамках исследования учёные протестировали образцы кожи людей от 16 до 91 года. С возрастом кожа теряет влагу, уплощается граница между её слоями, а сама она начинает сильнее сжиматься при растяжении. Это и приводит к появлению более выраженных и глубоких морщин.

Пластилин как метафора старения

"Представьте пластилин: если его растянуть, он становится тоньше. То же происходит и с кожей", — объясняет соавтор исследования Гай Герман. Потеря упругости и сжатие при натяжении становятся причиной провисания тканей и появления морщин.

Что с этим делать

Хотя работа пока не привела к конкретным методам омоложения, она открывает путь к новым антивозрастным стратегиям. А пока исследователи напоминают о важности базовой защиты кожи — например, использовании солнцезащитного крема, ведь ультрафиолет ускоряет фотостарение.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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