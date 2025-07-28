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Психологи раскрыли неожиданный секрет хорошей жизни — он меняет всё

Психологи считают насыщенность опытом важным компонентом хорошей жизни
2:10
Здоровье

До недавнего времени в психологии было два основных подхода к пониманию хорошей жизни: гедонизм — стремление к удовольствию и приятным эмоциям, и эвдемония — поиск смысла, целей и добродетели.

Смысл момента
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смысл момента

Психологическое богатство: третий путь к хорошей жизни

Но теперь появляется третье направление, которое может дополнить или даже заменить привычные модели.

Насыщенность опытом как основа хорошей жизни

Психолог Эрин Уэстгейт из Университета Флориды предлагает понятие "психологическое богатство". Это жизнь, полная впечатлений, изменений, новых вызовов и необычного опыта — не обязательно приятного, но точно формирующего. Человек может быть и счастлив, и осмысленно жить, но при этом ощущать пустоту — из-за нехватки новизны и развития.

Что делает жизнь насыщенной

Психологическое богатство рождается из опыта, который меняет восприятие: это может быть путешествие, новая работа, необычное знакомство, неожиданный поворот в книге или даже простой, но непривычный маршрут домой. Такие события пробуждают любопытство, расширяют горизонт и помогают человеку стать другим.

Трудности — тоже часть богатства

Интересно, что насыщенность не обязательно связана с приятными переживаниями. Иногда именно сложные или даже болезненные ситуации позволяют по-новому взглянуть на себя и мир. Психологическое богатство — это не всегда комфорт, но это всегда движение и развитие.

Личность и взгляды влияют на выбор пути

Выбор жизненного ориентира зависит от индивидуальности. Люди, открытые новому, чаще ищут насыщенность, а те, кто ценит стабильность и предсказуемость, предпочитают устойчивое счастье. Политические взгляды тоже играют роль: склонность к новому чаще встречается у прогрессивно настроенных людей, а к гедонизму — у консервативных.

Хорошая жизнь может быть не только счастливой или осмысленной — она может быть насыщенной. Это и есть третий путь.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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