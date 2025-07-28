Вейпинг и подростки — скрытая угроза для зубов, которую многие игнорируют

Каждый из популярных способов курения наносит ущерб полости рта, но у каждого — свой механизм вреда.
Стоматолог-хирург Денис Моисеев объяснил, как кальян, сигареты и вейпы по-разному разрушают здоровье и почему особенно уязвимы подростки.
Вейпы: опасная иллюзия безвредности
Вейпы нарушают баланс микрофлоры, вызывают сухость, раздражение, неприятный запах и повышают риск кариеса и болезней дёсен. Также возможны потеря вкусовой чувствительности и даже предраковые изменения. Ароматизаторы создают кислую среду, которая повреждает эмаль.
У подростков эти эффекты проявляются острее: зубная эмаль ещё формируется, а гормональные изменения усиливают воспалительные процессы. Начав с вейпов в 12-15 лет, можно к 30 годам столкнуться с тяжёлым пародонтитом и даже потерей зубов.
Кальян: скрытая угроза
Кальян — лидер по термическому воздействию и отравлению угарным газом. Один сеанс курения может приравниваться к пачке сигарет. Несмотря на прохождение дыма через воду, это не снижает его токсичности.
Сигареты: стандарт вреда
Сигареты признаны самым канцерогенным способом курения. Смолы и дым разрушают слизистую, вызывают хроническое воспаление, ускоряют разрушение тканей пародонта и увеличивают риск онкологии.
Почему молодёжи стоит быть особенно осторожной
У подростков вейпинг сочетает сразу несколько факторов риска: незрелую эмаль, нестабильный гормональный фон и модную привычку, воспринимаемую как безвредную. Всё это делает их особенно уязвимыми к долгосрочным проблемам с зубами и дёснами.
Вывод очевиден: любая форма курения разрушает полость рта — но вейпы могут быть особенно опасны для тех, кто только начинает курить.
Куре́ние - пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.
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