Вейпинг и подростки — скрытая угроза для зубов, которую многие игнорируют

Стоматолог Денис Моисеев: вейпы вызывают сухость, кариес и воспаление дёсен

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из популярных способов курения наносит ущерб полости рта, но у каждого — свой механизм вреда.

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Курение и здоровье рта: что опаснее — кальян, сигареты или вейпы

Стоматолог-хирург Денис Моисеев объяснил, как кальян, сигареты и вейпы по-разному разрушают здоровье и почему особенно уязвимы подростки.

Вейпы: опасная иллюзия безвредности

Вейпы нарушают баланс микрофлоры, вызывают сухость, раздражение, неприятный запах и повышают риск кариеса и болезней дёсен. Также возможны потеря вкусовой чувствительности и даже предраковые изменения. Ароматизаторы создают кислую среду, которая повреждает эмаль.

У подростков эти эффекты проявляются острее: зубная эмаль ещё формируется, а гормональные изменения усиливают воспалительные процессы. Начав с вейпов в 12-15 лет, можно к 30 годам столкнуться с тяжёлым пародонтитом и даже потерей зубов.

Кальян: скрытая угроза

Кальян — лидер по термическому воздействию и отравлению угарным газом. Один сеанс курения может приравниваться к пачке сигарет. Несмотря на прохождение дыма через воду, это не снижает его токсичности.

Сигареты: стандарт вреда

Сигареты признаны самым канцерогенным способом курения. Смолы и дым разрушают слизистую, вызывают хроническое воспаление, ускоряют разрушение тканей пародонта и увеличивают риск онкологии.

Почему молодёжи стоит быть особенно осторожной

У подростков вейпинг сочетает сразу несколько факторов риска: незрелую эмаль, нестабильный гормональный фон и модную привычку, воспринимаемую как безвредную. Всё это делает их особенно уязвимыми к долгосрочным проблемам с зубами и дёснами.

Вывод очевиден: любая форма курения разрушает полость рта — но вейпы могут быть особенно опасны для тех, кто только начинает курить.

Уточнения

Куре́ние - пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

